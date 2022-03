Култовият френски продуцент и ди-джей GUTS в София на 19 март

Ще “изкопаем плажа” на 19 март в новия софийски клуб К.У.П.Е под звуците на лъчезарни ритми и галещи гласове, ще отпиваме от прекрасните коктейли и доволно ще поклащаме бедра с вибриращи сърца. По-научно казано, ще е вечер за сближаване на телата …

Иконата на плажния саунд - GUTS с 3 часов ексклузивен ди-джей сет!

GUTS e френски продуцент и диджей с култов статус, който вече над 15 години смесва по уникален начин невероятно голямо разнообразие от стилове, вариращи от hip-hop, jazz, funk, disco до samba, bossa nova, afro-beat и reggae. Има зад гърба си издадени 5 успешни албума “Le Beinheureux” - 2007, "Paradise for all” - 2011, "Hip Hop after all” - 2014, “Eternal” - 2016 и Philantropiques - 2019.

Продуцирал е за имена като De La Soul, Masta Ace, Murs, Patrice, Biz Markie и много други.

Но перлата в корoната на GUTS е компилацията Bеach Diggin', в която селектира най-благата музика, която намира при визитите си до Богота, Рио, Хавана, Кингстън и Париж. Beach Diggin’ e перфектният саундрак за времето, в което си заровил безгрижно крака в пясъка и прохладата от морските вълните допълва идилията на лятната ти ваканция.

warm up set by: Zimone

small room: Nordic Soundscapes: Sayulke&Martin

Билети онлайн на https://bit.ly/Guts2022Sofia