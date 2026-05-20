Легендарните GIPSY KINGS идват във Варна за незабравима вечер в Летния театър на 14 септември

Емблематичната формация GIPSY KINGS пристига във Варна за специален концерт на 14 септември в Летния театър. Една от най-разпознаваемите групи в света ще пренесе публиката в атмосферата на южна Франция, испанската страст и неподражаемия ритъм на фламенко-поп звученето, превърнало ги в световен феномен. Варна ще има възможността да чуе на живо вечни хитове като "Bamboléo", "Volare", "Djobi Djoba", "Baila Me" и още много песни, превърнали GIPSY KINGS в символ на радост, свобода и неподправена музикална емоция.

Билети ще откриете в мрежата на Bilet.bg.

Още: Видин дава старт на лятото със Summer Vibes Festival 2026

Очаква ни вечер с неповторим заряд - музика, която няколко поколения познават, обичат и свързват с лято, танц и незабравими моменти. Концертът в Летния театър обещава да бъде едно от най-специалните музикални събития във Варна през септември.

За GIPSY KINGS

Създадени в края на 70-те години във Франция, GIPSY KINGS успяват да превърнат своя характерен стил - смесица от фламенко, каталунска румба, поп и латино звучене - в глобално разпознаваем музикален почерк. Групата достига световна популярност с песни като "Bamboléo" и "Djobi Djoba", а музиката им преминава граници, езици и поколения.

С милиони продадени албуми и концерти по целия свят, GIPSY KINGS остават едно от най-големите имена в световната музика - група, чиято енергия се усеща най-силно именно на живо.

На 14 септември Варна ще стане част от тази легенда. Организаторите съветват публиката да не чака последния момент и да закупи своите билети навреме, за да бъде част от една вечер, изпълнена с ритъм, страст и музикална история.

Още: East 17 идват в София за голямо AFTER WORK: Back To The 90’s парти