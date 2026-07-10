Светофарът в Кресна и трафикът за Гърция: Общината вижда недостатъци, АПИ и МВР мълчат при съмнения законно ли е

През тази година няма подадени писмени сигнали във връзка със светофарната уредба на главен път Е-79 в Кресна, а общината оценява, че тя е „единственият ефективен начин за осигуряване на безопасно пресичане“ на основния път в посока ГКПП „Кулата“ (към Гърция) и обратно. Относно образуването на опашки от автомобили – основната причина е „недостатъчната пропускателна способност на главен път Е-79 и засиления трафик в летния сезон“. Това отговаря писмено кметът на Кресна Николай Георгиев на зададени въпроси от Actualno.com за функцията на светофара, монтиран преди около година, в контекста на постоянни оплаквания в социалните мрежи на пътуващи за образуване на трафик в района през летния сезон.

През юли 2025 г. на пешеходната пътека в центъра на Кресна бе поставен нов светофар с бутон "при поискване", който цели да облекчи интензивния летен трафик. Мярката бе въведена след среща на тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов с представители на МВР и кмета Николай Георгиев. Още тогава местни жители сигнализираха пред различни медии, че опашките от автомобили не си остават проблем. Нещо повече - за възрастните хора е много по-трудно да пресичат, защото зелената светлина за пешеходци трае само около 6 секунди.

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Общината е сигнализирала АПИ, тя не реагира

В социалните мрежи се наблюдава негодувание на гражданите и за периода от подаването на заявка за пресичане до включване на зеления сигнал, признава и кметът на Кресна. "Относно самия светофар, мнението на гражданите е, че осигурява по-безопасно преминаване на пешеходците през пътното платно", отчита Георгиев пред медията ни.

Снимка: АПИ

На въпрос дали общината е обмисляла да въведе организация заедно с МВР за регулиране на трафика в тази точка чрез редуване на пропускането на автомобили и пешеходци, кметът на Кресна прехвърля топката към Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Тя е била "неколкократно" сигнализирана от общината за необходимостта от увеличаване на времетраенето на зелената светлина за пресичане на пешеходците и за намаляване на времето за изчакване от подаване на заявка за пресичане до включване на зеления сигнал. Но от АПИ "няма реакция по въпроса", казва Георгиев.

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Що се отнася до облекчаването на трафика, Община Кресна редовно участва в заседания на областна комисия по безопасност на движението по пътищата и там са обсъждани "различни варианти и мерки", уверява кметът, но не дава повече подробности какви точно. "Мерките, които биха спомогнали, са реализирани към момента", смита Николай Георгиев.

35% от обходния път са готови

На 6 юли Actualno.com зададе въпроси и на АПИ, включително на Областно пътно управление (ОПУ) - Благоевград. Попитахме ги:

Получава ли АПИ (включително ОПУ-Благоевград) сигнали от граждани относно затрудняване на движението заради монтирания преди година светофар по главен път Е-79, на пешеходната пътека в центъра на Кресна?

В комуникация ли е АПИ (конкретно ОПУ-Благоевград) с Община Кресна и местното полицейско управление за обсъждане на варианти за облекчаване на трафика в посока Гърция през летния сезон в този конкретен участък и ако да, какви мерки се обсъждат?

На какъв етап е стигнало изграждането на обходния път на Кресна и какъв е времевият срок за завършването му и пускането му в експлоатация?

До публикуването на материала не сме получили отговори, но такива в излязоха в публичното пространство само за последния въпрос. В официално съобщение от АПИ посочиха на 8 юли, че са изпълнени близо 35% от обходния път. "Строителството на обходния път на град Кресна се изпълнява по график, като се работи на петте големи съоръжения", заявиха от агенцията. Проектът предвижда изграждане на три моста и два тунела. На двете съоръжения над река Струма се монтират греди, а на едното се изпълняват и пилотни фундаменти. Двата моста над р. Струма са с дължина съответно по 298 м и 296 м, а третият - над р. Влахинска - ще е 203 м.

Напредват и изкопните работи в двата тунела „Кресна 1“ и „Кресна 2“. В тунел „Кресна 1“ са прокопани 143 м от общо 359 м, а в тунел „Кресна 2“ - 60 м от 231 м. "Завършени са реконструкциите по всички засегнати от строителството на обхода електропроводи, като след приключване на поливния сезон ще продължи реконструкцията на напоителните канали. Изпълняват се и строителни работи по селскостопански пресичания и водостоци, осигуряващи преминаването на животните", казаха от АПИ.

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Снимка: обходен път Кресна, АПИ

Строителството на обходния път на гр. Кресна стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години.

Обходът е с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което той преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и ж. п. линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение, добавят още от АПИ.

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Засечени ли са инциденти при светофара? Информацията е противоречива

Сходни въпроси с горепосочените медията ни зададе и на Областна дирекция на МВР - Благоевград, както и конкретно на Районно управление - Сандански, към което е Община Кресна. Попитахме получавали ли са сигнали за ПТП в района на монтирания светофар по главен път Е-79 през последната година и ако да, колко на брой са те и има ли тежки инциденти. Към момента на публикуване на материала отговори не са получени.

Кметът на Кресна споделя пред медията ни, че в района на светофара не са регистрирани пътнотранспортни произшествия от момента на пускането му в експлоатация. "Регистрирани са инциденти на други места, където пешеходците са пресичали нерегламентирано главен път Е-79", казва Николай Георгиев.

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Изглежда обаче, че има доказателства за точно обратното. "Регистрирани са ПТП, още при пускането на светофара имаше няколко пътни инцидента", припомни за Actualno.com Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП), с която също се свързахме по темата. Един от тези инциденти е онагледен с видео от Bulgaria On Air на 5 юли миналата година - шофьор на камион не е видял пешеходец и го е блъснал, докато мъжът пресича на пешеходната пътека в центъра на Кресна. Пешеходецът е бил прегледан от спешни медици. Възрастният човек споделя, че има охлузвания по лакътя, коленете и главата.

Снимка: обходен път Кресна, АПИ

Законен ли е светофарът? ЕЦТП не мисли така

"Във времето сме получавали няколко сигнала, предимно от граждани, изразяващи недоволство от поставената светофарна уредба в урбанизираната територия на гр. Кресна. Във връзка с получените от граждани оплаквания чрез нашата платформа за сигнали и чрез други комуникационни канали, през 2025 г. извършихме проверка и констатирахме, че така поставеният светофар е напълно незаконен. Изготвехме доклад (вижте го тук) с всички констатирани нередности, който предоставихме на ГДНП (Главна дирекция "Национална полиция" - бел. ред.), АПИ и Община Кресна. Към момента не ми е известно те да са предприели някакви действия по отношение на направените от нас констатации", казва още Диана Русинова. "Не сме получили и информация общината или друга институция да са оспорили или възразили срещу направените от нас констатации под някаква официална форма".

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Защо светофарът е незаконен? Повечето от поставените пътни знаци са или извън експлоатационна годност, или изобщо не са поставени правилно, а пътните маркировки не само че не покриват никакви изисквания, но дори и елементарно нещо като поставянето на правилен цвят не е спазено, пише дословно в доклада на ЕЦТП от миналата година.

По думите ѝ - "единствената адекватна алтернатива" е да бъде изграден обходен маршрут, който да изведе трафика от урбанизираната територия на град Кресна. "Дотогава сме предложили в доклада мерки, чрез които да се приведе в нормативна годност светлинно регулираното кръстовище и да се минимизират, доколкото е възможно, вредните въздействия от трафика, преминаващ през града в тази точка", допълва Русинова.

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