Мейси Грей идва за специално клубно шоу в София на 12 юни

Една от най-атрактивните и завладяващи R&B и соул изпълнителки – Мейси Грей, пристига за много специален и емоционален концерт в София по случай 25-ата годишнина от излизането на култовия ѝ албум "On How Life Is". Вълшебното събитие ще бъде на 12 юни в залата на "Пиротска 5", а 25% от билетите за него вече са разпродадени и то само два дни след обявяване на събитието, споделят организаторите от Stroeja.

Изминаха 25 години, откакто Мейси Грей пренаписа саундтрака на душите на феновете със своя завладяващ, суров и неповторим звук. Сега звездата се завръща, за да ги развълнува отново и им обещава една незабравима вечер с песните от "On How Life Is". "Това няма да е просто турне – идвам ви на гости", са думите на звездата, с които обяви първия етап от "On How Life Is 25th Anniversary Tour" в Европа.

Още: Миро обяви 360-градусово музикално шоу в "Арена София" през ноември

Какво да очакваме от концерта

Турнето ще стартира с изпълнение в Челтнъм Festival в Обединеното кралство на 5 май, преди изпълнителката да пее в три поредни вечери в легендарния лондонски Ronnie Scott's Jazz Club. Турнето ще има шеметни спирки в Милано, Париж, Цюрих, Берлин, Амстердам, София и много други преди да завърши в Загреб на 20 юни. На сцената Мейси Грей ще представи изцяло песните от албума "On How Life Is", включващ парчета като "I Try" и "Still", но няма да пропусне да изпълни и други хитове от шеметната си кариера.

Емблематичната R&B и соул певица, автор на песни, музикант и продуцент има 5 номинации и една награда "Грами" за най-добър женски вокал. Дебютният ѝ албум "On How Life Is" излиза през 1999 г., а сингълът "I Try", за който получава "Грами", и до ден днешен е визитната картичка на певицата.

По традиция Мейси Грей включва България в спирките на турнетата си, но на 12 юни в залата на "Пиротска 5" се очертава да е по-горещо и завладяващо от всеки друг концерт на дивата у нас досега. Организаторите съветват феновете да осигурят своите билети по-рано, тъй като интересът към концерта е голям. Билети можете да намерите тук на цена 79 лв. за билет за терен и 89 лв. за тераса.

Още: Гледаме Чаплин, Кийтън и Линдер с музика на живо в Дом на киното