Мила Георгиева и Максим Ешкенази откриват тазгодишния „Европейски музикален фестивал“

22-рото издание на „Европейски музикален фестивал“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г. Форумът ще се проведе от април до ноември т.г. с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Национален фонд „Култура“ и Столичната община. В програмата на фестивала са планирани 13 основни концертни събития, както и няколко съпътстващи прояви. Гостуващи артисти от Полша, Чехия, Великобритания, Сърбия, Австрия, Португалия и САЩ ще покажат своето изкуство пред столичната публика. С нови оркестрови проекти ще участват и водещите български музиканти Людмил Ангелов, Григор Паликаров и Веско Пантелеев – Ешкенази. Освен симфонични и камерни програми, фестивалът ще предложи още crossover проекти, фадо музика, танго и фолклор. Във фестивалната програма ще дебютират яркият клавирен талант Джулиан Тревелиян, лауреат от Конкурса „Геза Анда“, цигуларят Максим Цеков, победител в конкурса „Клостер Шьонтал“ и др. В камерен концерт с участието на студенти от НМА ще бъдат отбелязани годишнини на големи български композитори. В рамките на фестивала за 27-ма поредна година ще се състои церемонията „Златно перо“, на която ще бъдат отличени заслужили български дейци на културата. Партньори в организацията са Институт „Камойш“, НМА „Проф. П. Владигеров“, Полския институт, Софийската филхармония, Чешкия център и др.

„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България и НФ „Култура“. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 г. фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация.