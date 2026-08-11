Утре Noga Erez излиза за първи път пред българска публика

Остава един ден до първата среща на българската публика с Noga Erez. Утре вечер, 12 август, певицата, която само преди дни беше на сцената на Lollapalooza Berlin, а преди това премина през Coachella и Primavera Sound, излиза за първи път пред публика в София. Концертът в Маймунарника поставя началото на новия градски формат THE ANTI-FESTIVAL.

Ако има артист, който трудно се побира в обичайното понятие за концерт, това е Noga Erez. Електроника, хип-хоп, алт-поп, агресивни бийтове и визуална провокация се срещат в музика, която може да звучи като парти и едновременно с това да говори за тревожността, политиката, технологиите, социалните мрежи и света, в който живеем.

Музика, която звучи като времето, в което живеем

В No News on TV Noga Erez превръща постоянния поток от тревожни новини в музика. Views говори за публичния образ и необходимостта непрекъснато да бъдем забелязвани. Off the Radar и Cash Out поставят въпроса кой управлява вниманието ни, а Dance While You Shoot и You So Done изследват напрежението между личния избор и обществения натиск.

Това е и една от причините музиката ѝ да изглежда толкова естествена за 2020-те. В нея новинарският поток, интернет културата, политиката, тревожността и личният живот не са отделни теми. Те съществуват едновременно – точно както на екраните, които носим в джобовете си. Самата Noga Erez говори за „глобалния страх“ на поколение, което знае повече от всякога за случващото се по света, без непременно да се чувства по-спокойно.

Но утрешната вечер няма да започне с появата на Noga Erez. Преди нея през сцената ще преминат три различни български артистични свята – Мила Роберт, Жлъчката x Тромбони и IVA. Общото между тях не е жанрът, а свободата да не следват готови модели. Мила Роберт среща попа с театъра, иронията и социалния коментар; Жлъчката x Тромбони идват от независимия хип-хоп с музика, в която съдържанието е по-важно от конюнктурата; IVA преминават между електроника, поп и експериментално звучене.

Тъкмо тази среща на различни артистични езици стои зад THE ANTI-FESTIVAL. Новият формат започва живота си с идеята да не предлага поредния фестивален афиш, а пространство, в което музиката, артистите и публиката могат да излязат извън предварително зададените категории.

Името на първия хедлайнер едва ли е случайно. Последният албум на Noga Erez носи името The Vandalist, а самата тя описва „вандала“ като човек, който отказва да приема готовите истини и е готов да наруши удобния ред. В известен смисъл това е и обещанието на THE ANTI-FESTIVAL – да остави сигурните формули настрана и да види какво ще се случи.

Утре вечер ще стане ясно как изглежда това на живо.

Noga Erez излиза за първи път пред българска публика на 12 август в Маймунарника в София. Преди нея на сцената са Мила Роберт, Жлъчката x Тромбони и IVA. Билети се предлагат на сайта на събитието.

Билети за концерта могат да се закупят от сайта на организаторите.