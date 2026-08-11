Преди да спре с публичните изяви: Ариана Гранде подготвя изненада за феновете

Ариана Гранде подготвя още един проект за своите фенове, преди да изпълни обещанието си да се оттегли временно от светлините на прожекторите, съобщи "Metro".

Припомняме, че 33-годишната певица обяви, че ще намали публичните си ангажименти след края на турнето "Eternal Sunshine". Решението идва след години на непрекъснато внимание и публични коментари по неин адрес. Заради оттеглянето си Гранде няма да участва и в театралната постановка "Sunday in the Park with George", където трябваше да си партнира с Джонатан Бейли. Нейната роля ще бъде поверена на друг актьор.

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Подарък за феновете

Преди да се оттегли, певицата ще изнесе 10 концерта в лондонската зала "О2 Арена" между 15 август и 1 септември. Според информация на британския вестник "Сън" Гранде възнамерява да заснеме концертите и по-късно да ги превърне в специална продукция за своите почитатели.

"Въпреки целия шум около нея, тя напълно се наслаждава на завръщането си на сцената като поп звезда. Не е смятала, че някога отново ще направи турне и със сигурност няма да го прави дълго време. Затова иска да увековечи "Eternal Sunshine". Това е и идеалният подарък за феновете ѝ, докато си взема почивка от публичността", казва източник, цитиран от "Сън".

Гранде приключи северноамериканската част от турнето си по-рано тази седмица. В публикация в социалната мрежа Instagram тя благодари на почитателите си за подкрепата.

"Изпълнена съм с любов и най-дълбока благодарност. Благодаря ви безкрайно за тези толкова специални, красиви, радостни и дълбоко удовлетворяващи месеци. Ще пазя завинаги всеки момент, прекаран с вас, и тези спомени", написа певицата.

Успех за новия ѝ албум

Последният албум на Ариана Гранде "Petal" зае първо място в класацията Billboard 200 в САЩ. Албумът, седмият в кариерата ѝ, достигнал до първо място в класацията, беше обявен публично от Гранде чрез публикация в Instagram, придружена от думи на благодарност към феновете ѝ.

Защо се оттегля от публичността

След като обяви предстоящото си оттегляне, Гранде се обърна към публиката по време на свой концерт, за да обясни причините за решението.

"Това не беше реактивно или импулсивно решение. Това е нещо, което реших отдавна и тихо планирах. Направих този избор след внимателно обмисляне и от позиция на увереност и контрол над собствения си живот", заяви тя.

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Певицата добави, че е разбрала за притесненията на феновете си, че негативните коментари са я накарали да се откаже от публичния живот, но категорично отхвърли тази версия.

"Искам да споделя това, защото чух, че феновете ми се притесняват, че негативността съсипва всичко за мен. Трябва да кажа, че истината е точно обратната“, заяви Гранде пред публиката.

Източник: БГНЕС