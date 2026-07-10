Над 100 000 кг горски плодове ще бъдат реализирани от Kaufland през 2026 г.

Планиран е ръст от 12% в изкупуването на продукцията през тази година

Над 100 000 кг малини и къпини ще бъдат реализирани в магазинната мрежа на Kaufland през настоящия сезон. Компанията планира да увеличи изкупуването на двата продукта с между 10 и 12% спрямо миналата година. Част от продукцията достига до клиентите под собствената марка „Брей!“. По този начин Kaufland продължава да разширява предлагането на български плодове и зеленчуци в своите магазини и да подкрепя развитието на родното земеделие.

Сред дългогодишните партньори на компанията е производителят „Ди Бери Груп“. От малко семейно стопанство в Попово то се развива до един от най-големите оранжерийни производители на малини и къпини в България, като вече шеста година си партнира с Kaufland по програмата за Договорено изкупуване. Само през тази година стопанството планира да достави за веригата над 40 000 кг български малини и къпини. Освен тях Kaufland изкупува от производителя още боровинки, ягоди и различни плодови миксове.

„Партньорството с Kaufland дойде за нас в правилния момент, точно когато инвестирахме в придобиването на оранжерията. То ни помогна да продължим пътя си напред и да се развиваме стабилно и все по-добре, разширявайки пазарния си дял. В момента имаме общо над 900 дка обработваеми площи”, коментира Деница Иванова, собственик на „Ди Бери Груп“, гр. Попово.

През 2025 г. „Ди Бери Груп“ осигурява над 30% от всички реализирани малини и къпини в магазинната мрежа на Kaufland. Част от продукцията на производителя достига до клиентите и под собствената марка „Брей!“, сред която са малини, къпини, боровинки и ягоди.

Kaufland България развива партньорства с над 35 български стопанства по програмата си за предварително договорно изкупуване. От 2019 г. досега чрез нея са реализирани над 100 млн. кг и броя български плодове и зеленчуци, като голяма част от производителите са сертифицирани по международно признатия стандарт GLOBAL G.A.P., който удостоверява спазването на високи изисквания за качество, безопасност и устойчиво производство.