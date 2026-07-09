Почина легендарната певица Бони Тейлър

Изпълнителката на песента "Total Eclipse Of The Heart" Бони Тейлър почина на 75-годишна възраст. Новината бе съобщена в публикация, поместена на уебсайта на уелската певица, в което се казва: "Семейството и екипът на Бони с дълбока скръб съобщават, че Бони неочаквано е починала снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, за което се лекуваше." Бони стана известна през 1983 г. благодарение на хита си "Total Eclipse Of The Heart", оглавил класациите, а сред хитовете ѝ са още "Holding Out For A Hero" и "It's A Heartache", пише "Cosmopolitan".

Тежка болест и отменено турне

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През май говорител на певицата съобщи, че тя е била спешно хоспитализирана в болница близо до дома ѝ във Фаро, Португалия, за спешна операция на червата. След процедурата те публикуваха изявление, за да информират феновете за състоянието ѝ и да отменят турне от 30 концерта, което беше планирано за по-късно през тази година. "Бони вече не е в кома, но състоянието ѝ остава много тежко и тя се намира в интензивно отделение в болница в Португалия. Въпреки че състоянието ѝ се подобрява, процесът е бавен. Лекарите ѝ остават уверени, че тя ще се възстанови напълно, но това ще отнеме време", заявиха те.

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"Поради това съжаляваме да съобщим на всички, че ще отменим или, където е възможно, ще отложим за следващата година всички останали концерти през това лято. Това ще засегне всички предстоящи концерти до края на август. Към момента все още се надяваме, че концертите ни през есента ще се състоят."

Тогава говорителят се извини за "разочарованието, което това ще предизвика", но добави, че се надява феновете да "проявят разбиране и търпение към нас в тези трудни обстоятелства. Бихме искали да благодарим на всички за огромния поток от любов и подкрепа от цял свят, които получихме за Бони, и искаме да ви кажем, че тя е наясно с вашите добри пожелания и е много благодарна за тях."