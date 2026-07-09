Концертът на Moonspell на Античния театър в Пловдив се отменя. Това съобщиха организаторите от BGTSC по-рано днес. Ето какво гласи официалното им съобщение: "С голямо съжаление ви съобщаваме, че планираният за 02.08.2026 концерт на Moonspell в Античния театър в Пловдив е отменен. Взехме това наистина трудно решение поради редица причини извън нашия и на групата контрол, които определено компрометират качеството, изисквано за такова шоу. Разбираме, че това може да ви причини неудобство и искрено се извиняваме за нарушените планове.

Нашият екип, както и екипът на групата, направиха всичко възможно да намерят алтернативно решение, но за съжаление трудностите се оказаха непреодолими. Използваме възможността да изразим своята благодарност към всички за положените усилия.

Moonspell ще се завърне в България възможно най-скоро, а ние от BGTSC се надяваме да се видим на предстоящите ни събития. Благодарим ви за разбирането и подкрепата!".

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