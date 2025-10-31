Любопитно:

Музиката на легендарния Ленард Коен идва в София през юни 2026 г.

31 октомври 2025, 10:39 часа 362 прочитания 0 коментара
След разпродадени сезони в Sydney Opera House и на Edinburgh Fringe Festival, спектакълът "My Leonard Cohen" идва за първи път в България. На 3 юни 2026 г. публиката в Sofia Live Club ще има възможност да се потопи в света на поезията, музиката и историите на легендарния Ленард Коен. Шоуто е вълнуваща и емоционална почит, водена от харизматичния Stewart D’Arrietta и неговата банда от световна класа. Тяхната интерпретация е смела, страстна и дълбоко лична – "Tower of Song", "I’m Your Man" и вечният химн "Hallelujah" звучат така, както никога досега.

За първи път ще бъдат представени и песни, включени специално за сезона 2025/26 – съкровената "In My Secret Life", вихрената "Closing Time" и пророческата "The Future". Stewart D’Arrietta е добре познат на публиката по целия свят – от Ню Йорк до Токио – като пианист, композитор и музикален директор с над 3 десетилетия опит. Неговите сурови вокали и силно присъствие на сцената превръщат концертите в интензивно изживяване.

Билети и цени

Билети за шоуто "My Leonard Cohen" на 3 юни 2026 г. в Sofia Live Club могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от:

- 50 лв. до 31.12.2025 г. вкл.

- 60 лв. до 2.06.2026 г. вкл.

- 70 лв. в деня на концерта

Телефон за резервации в Sofia Live Club: 0886 66 07 20

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Ленард Коен концерти My Leonard Cohen
