МУЗИКАУТОР разпредели 8 140 213 € към 199 531 правоносители през 2025 г.

МУЗИКАУТОР разпредели 8 140 213 € (15 920 872 лв.) към 199 531 правоносители през 2025 г. Това сочат данните от Годишния отчет за дейността на МУЗИКАУТОР – сдружението на композитори, автори и музикални издатели за колективно управление на авторски права за изминалата година.

Приходите на дружеството отбелязват нов ръст и през 2025 г., като увеличението спрямо предходната година е 11,1%. Основен принос за положителния резултат имат лицензирането на концерти, търговски и туристически обекти, както и дигиталният пазар. Дейността и постигнатите резултати бяха представени на Общото събрание, което прие отчета за дейността на МУЗИКАУТОР за 2025 г.

МУЗИКАУТОР вече обединява 3 842 членове в страната. През изминалата година българските произведения, регистрирани в дружеството, достигат общо 146 712 активни регистрации на местен репертоар. Чуждестранните произведения в каталога на МУЗИКАУТОР наброяват 38 664 799 заглавия.

Сред най-значимите постижения за организацията през 2025 г. е домакинството на Общото събрание на Международната конфедерация на авторите и композиторите (CISAC GA 2025) – най-престижното световно събитие в областта на авторското право. Почти 300 делегати, представляващи 120 дружества от 60 държави се събраха в София, като форумът постави България в центъра на международния разговор за бъдещето на творческите индустрии, ролята на изкуствения интелект (ИИ) и необходимостта от ефективна защита на авторските права.

През май 2025 г. МУЗИКАУТОР организира и международна кръгла маса, посветена на частното копиране в България. Националното представително проучване на „Алфа Рисърч“, финансирано от CISAC, показа, че приблизително 2,9 млн. българи, или 51% от населението, копират защитено съдържание за лично ползване, което очерта ясна необходимост от законодателни промени и от въвеждане на ефективен механизъм за компенсиране на авторите.

През 2025 г. беше дадено начало и на петото издание „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“. Инициативата се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката и Министерството на културата, в партньорство с БТА, БНР, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Народния театър „Иван Вазов“ и други съмишленици. Проведе се и третото издание на МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН, който даде сцена на млади таланти и се утвърди като платформа за насърчаване на новото българско авторско творчество. През 2025 г. се проведе и дванадесетата сесия на Културния фонд на МУЗИКАУТОР, в която бяха отпуснати общо 92 000 € (180 000 лв.) за 84 индивидуални проекта за създаване на нова българска музика.

Екипът на МУЗИКАУТОР остава ангажиран с мисията да допринася за утвърждаването на авторското право като неразделна част от ценностната система на българското общество.