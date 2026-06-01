Лодка с туристи се блъсна в рибари в Гърция

Моторен плавателен съд, превозващ туристи, удари и потопи рибарска лодка близо до Пирея в понеделник, но няма съобщения за пострадали, предаде гръцкото издание Kathimerini. Бреговата охрана съобщи, че единственият човек на разрушената рибарска лодка е бил изваден от водата невредим от патрулен кораб. Плавателният съд, който се е сблъскал с нея, е превозвал 12 души, всички невредими, и е успял да достигне пристанището със собствен ход.

Инцидентът е станал на около една миля от яхтеното пристанище Зеа.

Инцидентите в морето с мигранти

Междувременно днес имаше и инциденти с мигрантски лодки край остров Крит. Десетки мигранти са били спасени край острова в понеделник, съобщиха властите. Общо 143 души са били спасени от четири лодки в беда на десетки мили южно и югоизточно от остров Гавдос, край южния бряг на Крит.

В неделя най-малко още 42 мъже бяха спасени от търговски кораб в същия район, след като отплавали с малка лодка от района на Тобрук в Източна Либия.

След като миналата седмица пристигнаха над 600 души за един ден, твърдолинейният министър на миграцията Танос Плеврис заплаши – без да дава подробности – с „много сурови" мерки срещу търсещите убежище, ако тежките миграционни потоци от Либия продължат.