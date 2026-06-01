Yettel посреща лятото с нови роуминг предложения и бонус интернет за пътуващите

Нов пакет с 30 GB за Европейския съюз и бонус 1 GB мобилен интернет извън ЕС дават повече гъвкавост при пътуване в чужбина

Yettel стартира нови роуминг предложения за летния сезон, с които цели да улесни клиентите при използването на мобилен интернет в чужбина и да направи разходите за свързаност по-предвидими по време на пътуване. Като част от кампанията телекомът предлага нов пакет EU 30 за държави в Европейския съюз, както и бонус мобилен интернет за дестинации извън ЕС.

Бонус 1 GB мобилен интернет за пътувания извън ЕС

За клиентите, които планират пътувания извън Европейския съюз, Yettel е подготвил бонус от 1 GB мобилен интернет в роуминг. Той се предоставя автоматично при активиране на четирите дневни роуминг пакета за зони извън ЕС до 30 юни през мобилното приложение на оператора, а същата възможност е достъпна и в магазинната мрежа.

Бонусът е еднократен и ще се активира при първото регистриране в мобилна мрежа извън ЕС след получаването му, независимо в коя от съответните зони се намира клиентът. След регистрацията потребителите ще разполагат с 24 часа, за да използват включения интернет трафик.

Едно от основните предимства на предложението е по-дългият период за използване на бонуса – пакетът няма да бъде ограничен само до летния сезон, а ще може да бъде активиран в рамките на една година след заявяването му. Така клиентите получават повече свобода при планирането на бъдещи пътувания – независимо дали става дума за почивка, бизнес пътуване, или кратко пътуване извън Европа.

30 GB за 30 дни при пътуване в ЕС

Паралелно с това Yettel предлага и специално лимитирано предложение за потребителите, които ще пътуват в рамките на Европейския съюз. Новият пакет EU 30 e изключително изгоден – включва 30 GB мобилен интернет с валидност 30 дни на цена от 10 евро/19,56 лева и е насочен към хората, които планират по-дълъг престой в чужбина през летните месеци.

Предложението се отличава с по-голям обем включени данни и по-дълга валидност спрямо стандартните роуминг пакети на оператора. Специално за тази лимитирана оферта пакетът може да бъде заявен до 30 юни, закупен предварително и използван в роуминг в рамките на четири месеца. Това дава възможност на клиентите да планират по-лесно предстоящите си пътувания и да активират услугата в най-подходящия за тях момент.