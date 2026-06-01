Разочарова САЩ и ядоса Турция: Гърция пусна от затвора терорист от миналия век (СНИМКА)

Мозъкът на непризнатата гръцка партизанска групировка „17 ноември“, която е извършила 27-годишна кампания от убийства, беше освободен от затвора, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на полицейски източници и "Ройтерс". 82-годишният Александрос Гиотопулос е арестуван през 2002 г., когато марксистката група е разбита от полицията. Гиотопулос и други членове са осъдени от гръцки съд през 2003 г. Той отрича да е извършил нещо нередно, но апелативен съд през 2007 г. го осъжда на 17 доживотни присъди и 25 години затвор.

Той беше освободен в четвъртък от затвора с висока степен на сигурност Коридалос в Атина, след като съдебен състав одобри искане, което той подаде през 2025 г., съобщиха източници. Медийни съобщения съобщават, че искането му е свързано със здравословни проблеми.

Greece released Alexandros Giotopoulos, 82 — convicted leader of the Marxist terrorist group 17 November, which killed 23 people including four American officials between 1975 and 2002 — after 24 years of a 17-life-sentence.



САЩ са разочаровани

Съединените щати са дълбоко разочаровани от решението на Апелативния съд в Пирея в Гръцката република да освободи Александрос Гиотопулос, лидерът и мозъкът на крайнолявата гръцка терористична организация „17 ноември“, се посочва в съобщение на Държавния департамент на Щатите.

САЩ отчита още, че в продължение на 27 години, на 17 ноември са убити четирима американски държавни служители: Ричард Уелч, капитан Джордж Цантес, капитан Уилям Нордийн и сержант Роналд Стюарт. Групата е убила и британски военен аташе, служител на турското посолство и 16 видни гърци, включително зет на настоящия премиер Мицотакис.

Турция е недоволна

Турското външно министерство публикува остро изявление, осъждащо освобождаването на Гиотопулос.

„Толерантността, проявена към този терорист, който подбуди към убийства и нападения, насочени към нашите дипломати, които достойно представляваха страната ни в чужбина, представлява голямо неуважение към паметта на нашите загинали дипломати и техните семейства и е неприемлива", се отбелязва в изявлението на турското външно министерство.