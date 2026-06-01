Спецакция срещу наркотрафик у нас се натъкна на... хеликоптер (СНИМКИ)

База за претоварване и съхранение на наркотични вещества и марихуана в особено големи размери е разкрита при специализирана полицейска операция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата, предприета на територията на с. Зимница, област Ямбол, на 28 май 2026 г. Това обявиха от пресцентъра на МВР на 1 юни, както ви съобщихме и по-рано, но сега се уточнява още един интересен детайл - не само са установени над 250 кг марихуана във вакуумирани пакети на обща стойност по цени на съдопроизводството за над 2 милиона евро, но и... хеликоптер.

Информация по случая предоставиха на брифинг в Бургас окръжният прокурор на града Георги Чинев, наблюдаващият прокурор Ангел Георгиев, Данчо Желев – директор в ДАНС и старши комисар Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП.

Използвана като наркодепо е бивша складова база за зърно на земеделска кооперация с 5 халета. В едно от тях е открито въздухоплавателно средство – малък хеликоптер, вероятно използван за международен трафик на наркотици. Предстои изясняване на ролята му. Летателният апарат няма обозначителни знаци, номера и регистрация, което прави трудно незабавното установяване на собственика му.

По първоначална информация откритото количество марихуана е предназначено за пазара в Турция, където стойността ѝ е многократно по-висока.

Четирима арестувани

Четирима души са арестувани в хода на акцията – трима от тях в момент на претоварване на наркотични вещества в едно от халетата на базата от едно превозно средство в друго. Идентифицираният като лидер на групата е задържан от служителите на ГДБОП на входа на София - при предполагаем опит да се укрие.

Всички участници в престъпната група са на възраст между 30 и 50 години, български граждани, не са регистрирани за криминални прояви, а някои от тях имат собствен бизнес. Те са с постоянна мярка „задържане под стража“.

Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва престъпления по чл. 354 и чл. 242 НК – за трафик на наркотични вещества в особено големи размери. За организатора на групата Наказателният кодекс предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода, а за участниците - от 3 до 10 години.

Досъдебното производство е образувано преди два месеца и половина под надзора на Окръжна прокуратура – Бургас и за кратък период е извършен огромен обем от работа, в която са ангажирани екип от шестима следователи и трима прокурори, похвалиха се от прокуратурата.

От ДАНС уточниха, че ключови фактори за успеха на операцията са избраният точен момент и бързите действия на служителите на МВР групата да бъде атакувана и дейността ѝ – неутрализирана.

