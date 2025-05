Нов допълнителен ден на "Франкофоли" - вижте кои звезди ще дойдат в Пловдив

Единадесетото издание на международния франкофонски фестивал "Франкофоли" ще се проведе от 20 до 22 юни 2025 г. на Гребната база в Пловдив. Организаторите обявиха пълната програма, която включва звезди от световната сцена и любими български изпълнители. Специалната изненада за всички почитатели на фестивала тази година е, че събитието ще продължи три дни – от петък, 20 юни, до неделя, 22 юни, включително.

Още: 3 сцени и цял ден забавления на The Big Garden Party: Новият семеен фестивал на София

Програмата на фестивала "Франкофоли"

Петък, 20 юни

Началото на фестивала ще бъде дадено от френската група La Caravane Passe, която ще предложи много динамично и цветно шоу с джипси и номадски фолклор. През 2023 г. La Caravane Passe отбеляза 20-годишнината си на сцената с издаването на албума "Hotel Karavan", който включва сътрудничества с артисти от пет континента, сред които La Rue Ketanou, Mehdi Nassouli и Amsterdam Klezmer Band. След тях сцената ще завладее румънската поп звезда Alexandra Stan, позната с хита "Mr. Saxobeat", както и с други любими парчета като "Lemonade", "Get Back (ASAP)", "Dance", "All My People" и много други.

След нея на сцената ще излезе италианската певица In-Grid – гласът зад френскоезичния денс хит "Tu es foutu". Финалът на вечерта ще бъде даден от Master KG – южноафрикански музикант и продуцент, известен с глобалния хит "Jerusalema". Съчетавайки африкански ритми с електронно звучене, той се утвърждава като един от най-влиятелните съвременни артисти от континента.

Събота, 21 юни

Още: Нови звезди идват за фестивала Франкофоли: IN-GRID и RILA

Вечерта ще започне с RILA – българо-французойка, израснала в сърцето на българските планини. Със своя поп стил, обогатен с кинематографични мелодии, тя впечатлява и напомня за звезди като Adele и Lana Del Rey. След нея на сцената ще се качи Криско – един от най-успешните български изпълнители и продуценти.

Фестивалният си дебют ще направи и Лили Иванова. Гвоздеят на вечерта ще бъде френската звезда ZAZ – изпълнителка със собствен почерк, съчетаващ шансон, джаз, поп и световни ритми.

Неделя, 22 юни

Последният ден на фестивала ще започне с обичаните български музиканти Братя Мангасариян. Известни със своя хумор и сценично присъствие, те ще внесат настроение и усмивки. След тях публиката ще се наслади на изпълнението на Kiril Dzajkovski и вокали, които ще поднесат неповторимо музикално пътешествие с микс от етно мотиви и електронни бийтове.

Финала на фестивала ще постави легендарната група Gipsy Kings с участието на Тонино Балиардо, които със сигурност ще накарат публиката да танцува под ритмите на "Bamboléo", "Djobi Djoba", "Un Amor" и други вечни хитове.

Билети за фестивала може да намерите на официалния сайт на фестивала: https://francofoliesbg.com.

За удобство на феновете те са налични и в мрежата на Eventim, Kupibileti.bg, EpayGo, както и на касите на EasyPay в цялата страна. Може да закупите своите билети на цени от 70 лева за еднодневен и 140 лева за двудневен билет. Специално за всички фенове на фестивала – до края на месец май при покупка на двудневен билет за петък и събота, получавате бонус – безплатен вход за неделя. Същото важи и за вече закупените двудневни билети. След края на месец май в продажба ще бъдат пуснати и билетите за всички три дни от фестивала.

Още: Криско се присъединява към фестивала Франкофоли 2025

Всяка покупка на билет носи и добро – 2 лева от стойността му ще бъдат дарени на Фондация "Слънчеви деца", която подкрепя деца със специални потребности.

Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Пловдив и Фондация "Пловдив 2019", продължавайки традицията, започнала през 2015 г., когато България стана част от семейството на легендарния френски фестивал Les Francofolies.