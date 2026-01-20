Лайфстайл:

Нов симфоничен оркестър представя: Вагнер - Елгар - Р. Щраус на 16 февруари

20 януари 2026, 12:48 часа 358 прочитания 0 коментара
Нов симофничен оркестър (НСО), който през 2026 г. отбелязва 35 години от създаването си, кани всички ценители на класическата музика на 16 февруари в зала "България" за концерта "ВАГНЕР - ЕЛГАР - Р. ЩРАУС". Тридесет и петия сезон 2025/2026 на НСО е под почетния патронаж на Н. П. Алехандро Зотнер Мейер, посланик на Република Аржентина. Предстоящият концерт е със солист Лиляна Кехяйова, виолончело, и диригент Петко Димитров.

В програмата ще чуем встъпление към операта "Лоенгрин" (Vorspiel) от Рихард Вагнер, концерт за виолончело и оркестър, ми минор, оп. 85 от Едуард Елгар и Смърт и просветление (Tod Und Verklarung) от Рихард Щраус.

Билети за концерта можете да откриете онлайн на Eventim.bg и на касите на зала "България".

Още за концерта

Лиляна Кехайова e бивш концертмайстор на Нов симфоничен оркестър, живее във Виена, където е организатор на международна лятна академия "Орфеус и свири във Виенски камерен оркестър. Била е солист в едни от най-престижните зали като "Мюзикферайн" (Виена), "Атенеум" (Букурещ), зала "България" (София), "Палау де ла Музика" (Барселона), зала "Дворжак" (Прага), а през октомври 2017 г. прави своя дебют и в зала "Сме́тана" (Прага). Била е солист на Нов симфоничен оркестър, Mitteleuropa Orchestra в Удине, филхармония Теплице - Чехия, Софийска филхармония, опера Варна, Камерата Орфика.

Петко Димитров, диригент (завършил консерваторията Пийбоди към университета Джон Хопкинс и Мичиганския университет) - бивш музикален директор на редица младежки оркестри в САЩ, понастоящем директор на ансамблите в Англо-Американско училище в София.

Нов симфоничен оркестър е създаден през далечната 1991 г. като независима културна институция. Мисията му е да подкрепя и дава път за развитие на младите български музиканти.

