ROSES OF THIEVES подгряват MYRATH на 17 април

ROSES OF THIEVES са сред новите любимци на феновете у нас и случайно или не точно те ще подгреят публиката преди MYRATH на 17 април в столичния Joy Station. След историческия концерт на ALESTORM миналата година публиката у нас много добре знае кои са ROSES OF THIEVES. Въпреки това организаторите от BGTSC припомнят, че това са изгряващи унгарски фолк-пънк-EDM-метъл фюжънисти, водени от Ивет Дудаш, носещи буря от звуци и традиционни мелодии, които творят електронни "пакости" с парещите китарни рифове и неповторимия пулс на акордеона. Песните им са едновременно бунтарски и традиционни, и буйни, честващи наследството и неговата тежест.

Билети за това шоу се продават онлайн и в мрежата на Eventim.bg. Цената им е 69 лева/ 35.28 евро, но с наближаването на концерта ще се повиши. Някои от местата, на които можете да ги намерите, Български пощи, билетна каса на EVENTIM на ул. "6-ти септември" в София, билетен център НДК, Дворец на културата и спорта – Варна, Пловдив – билетна каса пред общината и касата в "Борис Христов" и други.

Това събитие е 18+! Лица до 18-годишна възраст могат да присъстват на събитието само със закупен билет и в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет. Следете всички новини за концерта на MYRATH в София на 17 април в събитието във Facebook.

