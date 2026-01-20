Симулацията се пропуква: MATRIX PARTY by glitch 37 обещава нощ извън реалността

Симулацията започва да дава грешки. MATRIX PARTY by glitch 37 не е просто концерт, а концептуално преживяване, което поставя под въпрос реалността, контрола и свободната воля. Маскираната и мистериозна българска формация glitch 37 кани публиката на първия по рода си концерт – събитие, в което музиката, визията и наративът се сливат в едно. Посланието е ясно: време е да покажем на алгоритъма, че сме истински, свободни и неограничими.

Организаторите приканват гостите да се включат тематично – с черни дрехи, очила и готовност за една нощ извън рамките на обичайната реалност. MATRIX PARTY е замислен като ритуал, хак и парти едновременно – място, където границите между сцена и публика изчезват.

В интервютата си членовете на формацията подчертават, че са избрали точно това време и точно този формат на пърформанс, защото идеята за симулацията вече е част от модерната наука и поп културата. Съвременни учени и философи, като Ник Бостром, сериозно разглеждат теорията за симулацията, а в музиката маскираните и анонимни формации като Ghost и Sleep Token превръщат митологията и lore-а в експлодиращ феномен.

Още: Пълната програма на HILLS OF ROCK 2026 е ясна: Нови артисти и нови сцени

След като "инфилтрираха" медиите, радиото и телевизиите, glitch 37 пренасят своята митология на живо. Клуб FOMO The Club ще се превърне в център на аномалии в симулацията, а музикалният спектър на вечерта ще премине през rave, rock, psychedelic, drum’n’bass и тежки metal breakdown-и.

Мисията ще бъде подкрепена със специалното участие на уникалните музиканти от Забранени Символи и рамкотрошащата elittna. MATRIX PARTY by glitch 37 е покана за онези, които усещат, че нещо в системата не е както трябва. Формацията приканва всички заедно да хакнем матрицата и да ѝ покажем, че контролът ѝ отслабва все повече. Билети за MATRIX PARTY by glitch 37 ще откриете онлайн в мрежата на TicketStation, а повече информация търсете в събитието във Facebook.

Още: ROSES OF THIEVES подгряват MYRATH на 17 април