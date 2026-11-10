Историческият концерт на Kula Shaker в София е след броени дни!

Първият концерт на Kula Shaker у нас ще се проведе този петък в столичния клуб Joy Station. Легендите на британския поп и една от най-отличителните банди, произлезли някога от Обединеното кралство, идват в София за ексклузивно шоу, което родните меломани очакват отдавна! По случай историческото събитие по време на събитието ще се продава лимитирано издание на тениска със специален дизайн.

Вратите за публика ще отворят в 19:30 часа, а музикантите ще излязат на сцената в 20:30 часа. Те очакват с нетърпение първата си среща с българските фенове и обещават много лично шоу, съдържащо най-доброто от цялото им творчество.

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Менюто на музикантите от Kula Shaker съдържа изцяло веган и вегетариански храни – различни органични продукти, в това число хумус, сурови ядки, зеленчуков чипс, пресни плодове и зеленчуци. Сред напитките присъстват ядкови млека, както и местни крафт бири.

Билети се продават онлайн: https://www.eventim.bg/artist/kula-shaker/, както и в партньорските обекти. Цената на билетите в деня на концерта и на място ще бъде 65 евро.

Организаторите напомнят, че събитието се провежда при стриктни мерки за сигурност. Забранени за внасяне са: опасни предмети, професионална снимачна, аудио- и видеотехника (от неакредитирани лица) и животни. Лица с агресивно поведение няма да бъдат допускани или ще бъдат отстранявани от залата. Пушенето под каквато и да е форма (включително вейп и бездимни устройства) в клуба е абсолютно забранено.

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Непълнолетни лица се допускат само с пълнолетен придружител, притежаващ редовен билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от сайта на организатора. Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но задължително с придружител.