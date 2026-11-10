Цигуларят Владимир Меранлиев спечели голямата награда от Петия национален конкурс за млади инструменталисти Cantus Firmus

16-годишният цигулар Владимир Меранлиев от Бургас завоюва голямата награда в петото издание на Националния конкурс за млади инструменталисти Cantus Firmus, постигайки най-висок резултат сред всички участници. Талантливият изпълнител е от класа по цигулка на Людмила Иванова в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – Бургас. Той спечели и първото място в своята възрастова група в категория "Струнни инструменти". Голямата награда му дава възможност да се представи като солист с Оркестър Cantus Firmus през следващата година – важна възможност за професионалното развитие на младия музикант.

Музикалното състезание завърши на 8 ноември с тържествена церемония в Камерна зала "България". Общо 64 млади таланти на възраст от 7 до 24 години премериха сили в надпреварата, а техните изпълнения бяха оценявани от жури в състав: проф. Людмил Ангелов (пиано), проф. д-р Григор Паликаров (диригент, пиано), Йоанна Каменарска (цигулка), проф. д-р Атанас Кръстев (виолончело), проф. Георги Спасов (флейта) и проф. Владислав Григоров (валдхорна).

Александър Александров, фотограф: Василка Балевска

За първи път в историята на конкурса първата награда в най-малката възрастова група беше спечелена от участник, едва на 7 години. Това е Александър Атанасов, възпитаник на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София, с преподавател Любов Шишева. В същата възрастова група Михаил Василев спечели първа награда в категория "Духови инструменти" с изпълненията си на кларинет, а при струнните инструменти първа награда не беше присъдена.

Особено оспорвана беше надпреварата във втората възрастова група (13-17 години), в която се откроиха множество силни изпълнения и в трите инструментални категории. Освен победата на Владимир Меранлиев при струнните инструменти, първо място в категория "Пиано" завоюва и Филип Ангелов. При духовите инструменти журито присъди първата награда на трима изпълнители: София Варданян (флейта), Антония Кондева (фагот) и Никола Крънджалов (валдхорна). Постиженията на отличените участници в тази възрастова група са особено значими и заради възможността да кандидатстват за едногодишни стипендии от Министерството на културата, които подпомагат развитието на младите музикални таланти.

Филип Ангелов, фотограф: Василка Балевска

В третата възрастова група призовите отличия в съответните категории бяха присъдени на Богомил Димитров (пиано), виолончелиста Йоан Йовчев (струнни инструменти) и тромпетиста Християн Димитров (духови инструменти).

В категория "Камерни ансамбли" първа награда не беше присъдена.

Освен голямата награда на Cantus Firmus, която осигурява възможност за солистична изява с оркестър Cantus Firmus, тази година бяха присъдени и няколко други специални отличия, подкрепящи по-нататъшното развитие на младите изпълнители – Eдногодишна стипендия "Акад. Емил Янев и проф. Лилия Гюлева" получи Лазар Банев (кларинет); Специална награда на проф. д-р Григор Паликаров - рецитал в концертния сезон на гр. Пазарджик бе присъдена на Луиза Стефанова (виолончело), а специалната награда на проф. Людмил Ангелов – рецитал във фестивала "Камералия" спечели Алекс Стойнев (саксофон). Специалната награда на Симфониета – Враца през 2027–2028 г. – участие в концертния сезон на оркестъра, получиха Антония Кондева (фагот) и Йоан Йовчев (виолончело).

През следващия месец предстои да бъде определена и последната специална награда на конкурса – тази на радио "Класик А". След публикуване на видеозаписите от втория тур на конкурса ще бъде организирано онлайн гласуване и публиката ще има възможност да определи своя фаворит.

Петото издание на конкурса беше реализирано в рамките на 26-ия "Европейски музикален фестивал" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община, като част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г. Партньори на инициативата бяха Нов български университет и радио Класик А.

Жури на Петия национален конкурс Cantus Firmus, фотограф: Василка Балевска

Ето крайното класиране и всички наградени участници.

I. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Пиано

Първа награда: Александър Атанасов – НМУ "Любомир Пипков" – София

Втора награда: Никол Кисьова – НМУ "Любомир Пипков" – София

Трета награда: не се присъжда

Струнни инструменти

Първа награда: не се присъжда.

Втора награда: Александра Либензон (виолончело) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Трета награда: Пирин Енчев (контрабас) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Духови инструменти

Първа награда: Михаил Василев (кларинет) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Втора награда: Стоян Бързаков (обой) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Трета награда: Антон Величков (обой) – НМУ "Любомир Пипков" – София, и Карина Иванова (фагот) – НУИ "Добри Христов" – Варна

II. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Пиано

Първа награда: Филип Ангелов – НМУ "Любомир Пипков" – София

Втора награда: Васа Атанасова – Нов български университет, и Анастасия Гончарук – СУ "Никола Йонков Вапцаров"

Трета награда: Георги Гатев – НУИ "Панайот Пипков" – Плевен

Струнни инструменти

Първа награда: Владимир Меранлиев (цигулка) – НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – Бургас

Втора награда: Луиза Стефанова (виолончело) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Трета награда: не се присъжда

Духови инструменти

Първа награда: София Варданян (флейта) – НМУ "Любомир Пипков" – София; Антония Кондева (фагот) – НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" – Бургас; Никола Крънджалов (валдхорна) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Втора награда: София Иванова (флейта) – НУИ "Добри Христов" – Варна, и Лазар Банев (кларинет) – НМУ "Любомир Пипков" – София

Трета награда: Емануил Цанов (валдхорна) – НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе, и Алекс Стойнев (саксофон) – НМУ "Любомир Пипков" – София

III. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Пиано

Първа награда: Богомил Димитров

Втора награда: Филип Илиев, НМА "Проф. Панчо Владигеров"

Трета награда: не се присъжда.

Струнни инструменти

Първа награда: Йоан Йовчев (виолончело) – НМА "Проф. Панчо Владигеров" – София

Втора награда: Антон Георгиев (цигулка) – НМА "Проф. Панчо Владигеров" – София

Трета награда: не се присъжда

Духови инструменти

Първа награда: Християн Димитров (тромпет) – НМА "Проф. Панчо Владигеров" – София

Втора награда: Оливър Уолън (валдхорна) – НМА "Проф. Панчо Владигеров" – София

Трета награда: Анна Бакърджиева (флейта) – НУМТИ "Добрин Петков" – Пловдив

IV. КАМЕРНИ АНСАМБЛИ

Първа награда: не се присъжда.

Втора награда: Клавирно дуо Константин Крондев и Яна Чупетловска – НМА "Проф. Панчо Владигеров" – София

Трета награда: Дуо София Варданян (флейта) и Филип Ангелов (пиано) – НМУ "Любомир Пипков" – София

V. СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Голяма награда на Cantus Firmus: Владимир Меранлиев – солово участие в концерт с Оркестър Cantus Firmus.

Едногодишна стипендия "Акад. Емил Янев и проф. Лилия Гюлева": Лазар Банев – стипендия в размер на 1000 евро за учебната 2026/2027 г. Наградата е предназначена за млад музикант, възпитаник на НМУ "Любомир Пипков" – София.

Специална награда на проф. д-р Григор Паликаров: Луиза Стефанова – рецитал с Инес Симеонова в рамките на концертния сезон в Пазарджик

Специална награда на проф. Людмил Ангелов: Алекс Стойнев – рецитал с пианиста Младен Тасков във фестивала "Камералия"

Специална награда на проф. д-р Атанас Кръстев: Луиза Стефанова – участие в майсторски клас по виолончело в рамките на "София Чело Фест"

Специална награда на Йоанна Каменарска: Владимир Меранлиев – участие в майсторски клас по цигулка в Бургас

Специална награда на проф. Георги Спасов: София Иванова – участие в майсторски клас по флейта

Специална награда на проф. Владислав Григоров: Никола Крънджалов, Емануил Цанов, Яна Недева и София Протич – участие в майсторски клас по валдхорна

Специална награда на Симфониета – Враца: Антония Кондева и Йоан Йовчев – участие в концертния сезон на оркестъра през 2027–2028 г.

Специална награда на името на проф. Карел Стари за изпълнител на меден духов инструмент от втора възрастова група: Никола Крънджалов – парична награда от 150 евро

Специална награда на името на проф. Карел Стари за изпълнител на меден духов инструмент от трета възрастова група: Оливър Уолън – парична награда от 150 евро