Певецът Шон Мендес с мащабно турне в Европа и Америка

Канадският идол Шон Мендес се завръща на сцената с впечатляващо световно турне, озаглавено "On the road again". Турнето ще обхване Европа, Северна Америка и Обединеното кралство. Стартът е насрочен за август, а финалът ще бъде през октомври.

Мендес ще открие турнето на 2 август в Прищина, Косово. След това любимият поп изпълнител ще посети Полша, Унгария, Дания, Гермамия, Австрия, Холандия, Швейцария, Испания и Португалия, а през септември ще се прехвърли отвъд океана, за да зарадва публиката в Бостън, Торонто, Ню Йорк, Чикаго, Сан Франциско и Лос Анджелис.

Поводът за така очакваното турне е десетата годишнина от издаването на дебютния албум на певеца "Handwritten". По време на концертите Мендес ще изпълни най-големите си хитове, включително "Stiches", "Treat you better", "In my blood", "If i Can't Have You" и още много други.

Към него ще се присъединят и млади артисти като Еди Бенджамин, Mapoy и Lubiana, а самият Шон сподели, че е изключително благодарен на тримата изпълнители и е влюбен в тяхната музика.

За Шон Мендес

Източник: GettyImages

Шон Мендес е канадски певец, текстописец и музикант, който превзема сърцата на публиката и добива световна популярност още като тийнейджър. Кариерата му стартира през 2013г., когато започва да публикува кавъри на популярни песни в платформата Vine. През 2015г. издава дебютния си албум "Handwritten", чийто песни достигат топ позициите в класациите на САЩ и Европа.