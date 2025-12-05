Любопитно:

Пламен Бонев - De La Bona отваря врати към "Свят различен" (ВИДЕО)

05 декември 2025, 16:33 часа 405 прочитания 0 коментара
Пламен Бонев - De La Bona отваря врати към "Свят различен" (ВИДЕО)

Тази година празничният сезон ще заблести по ноти. В навечерието на Коледа Пламен Бонев (De La Bona) подарява на света своята музикална приказка "Свят различен" – песен, която носи тайната за красотата, която често е невидима за очите, но винаги сияе ярко в сърцето. Създадена преди десет години в "Rogue Studios" в Лондон и пазена като скъпоценност, песента излиза именно сега, когато светът най-силно копнее за топлина, надежда и светлина. Мелодията и всяка дума, написани от De La Bona, бият с пулса на сърцето му, а партньорството за музиката и аранжимента с Румен Лиловски гарантират празничното настроение.

"Свят различен" получава своята визуална прегръдка с лирик видео – празнична покана да пеем заедно и да споделим радостта с любимите си хора у дома, където музиката е невидимият гост, който носи вдъхновение и превръща всеки миг в приказка.

"Моята философия за живота е да търся красотата във всяко нещо. Искам да живеем в свят, в който се обичаме и си помагаме взаимно. Тази Коледа подарявам красота с един "Свят различен". Нека живеем в такъв!", споделя изпълнителят.

Лайв премиерата на сингъла ще озвучи множеството фирмени събития през декември, където De La Bona ще бъде специалният глас и присъствие. Сред вихъра на дванадесет месеца, изпълнени с работа и ангажименти, именно музиката ще се превърне в напомняне за най-съкровеното – семейството, любовта и онези малки неща, които носят истинската стойност на живота.

Финалът на празничния сезон също обещава да се превърне в незабравим спектакъл. Пламен Бонев (De La Bona) кани всички свои почитатели да посрещнат 2026 година заедно с него на централния площад в Поморие. Там, където зимното море среща звездното небе, музиката ще даде увереност, че 2026 ще бъде година на повече радост, топлина и сбъднати мечти.

Яна Баярова
