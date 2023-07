Почина един от основателите на група Eagles

"Ранди беше неразделна част от Eagles и допринесе за ранния успех на групата", се казва в публикацията. "Неговият вокален диапазон беше изумителен, както се вижда от характерната му балада "Take It to the Limit".

The Eagles are sad to report that founding member, bassist, and vocalist, Randy Meisner, passed away last night (July... Posted by Eagles on Thursday, July 27, 2023

Ранди Майснър, Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лидън създават Eagles през 1971 г. Песента "Take It to the Limit" от албума "One of These Nights", издаден през 1975 г., достигна до номер четири в класацията за сингли "Хот 100" на изданието "Billboard".

Майснър напусна групата през 1977 г. Издаденият през декември 1976 г. албум "Hotel California" е последната продукция на Eagles с негово участие. Той се превърна в един от най-продаваните албуми на всички времена, припомня БТА.