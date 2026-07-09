Светльо Вуцов извива ръцете на Левски за нов договор – иска повече пари

В последните няколко седмици ръководството на Левски стартира офанзива за подновяването на договорите на част от лидерите на тима. Наскоро Гашпер Търдин и Кристиан Димитров преподписаха със „сините“, а сега е ред на вратаря Светослав Вуцов. Той обаче все още не може да се разбере с шефовете на клуба за новия си договор. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“.

Вуцов има договор с Левски до лятото на 2027-ма

Вуцов има договор с Левски до лятото на 2027-ма. Той вече е получил предложение за нов контракт, който е за срок от 3 години. На този етап обаче стражът се дърпа и не желае да го подпише. Причината е, че иска да получава по-голяма заплата. През зимата към Вуцов имаше сериозен интерес от украински отбор, който му предлагаше много сериозно месечно възнаграждение. Вратарят обаче отказа офертата и остана на „Герена“. Затова и сега той иска да получи увеличение на парите, за да преподпише със „сините“.

Стражът е оценен на 3 милиона евро

Светослав Вуцов пристигна на стадион „Георги Аспарухов“ в края на февруари 2025-та от тима на Славия. Тогава Левски плати около 150 хиляди евро за правата му. Младият вратар веднага се превърна в един от водещите играчи на „сините“. До момента той има на сметката си общо 55 мача за българския шампион във всички турнири. В тях той е допуснал 41 попадения, а 24 пъти е успял да опази мрежата си „суха“. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на Вуцов е 3 милиона евро.

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