НЗОК търси сътрудничество с Мартин Атанасов

Среща със създателя на платформата "Диагноза България" Мартин Атанасов инициира временно изпълняващия длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Асен Меджидиев. В разговорите са участвали и експерти на Касата, ангажирани с анализа, контрола и обработката на информация. Срещата става на фона на засиления обществен интерес към платформата и публикуваните в нея анализи, голяма част от които разглеждат дейността на НЗОК. Основен акцент в дискусията бяха използваните източници на информация, методологията на анализите и начините, по които публичните данни могат да бъдат интерпретирани по-точно и в необходимия експертен контекст.

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По време на срещата специалистите от НЗОК представиха особеностите на здравноосигурителния модел в България, действащата нормативна рамка, както и спецификите при събирането, обработката и анализа на здравните данни. Според експертите част от публикуваните анализи могат да бъдат допълнени с допълнителен професионален контекст, който е важен за достигането до обективни и достоверни изводи.

Д-р Асен Меджидиев заяви, че развитието на аналитичната дейност и засилването на контролните механизми ще бъдат сред основните приоритети в работата на НЗОК. Той подчерта, че институцията подкрепя инициативите, които насърчават прозрачността, използването на публични данни и обществения интерес към функционирането на здравната система.

„Надеждните анализи изискват не само достъп до информация, но и задълбочено познаване на нормативната уредба, правилно прилагане на методологията и експертен прочит на данните“, е позицията, изразена от ръководството на Касата.

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От своя страна създателят на „Диагноза България“ Мартин Атанасов заяви, че ще продължи да работи за по-пълно събиране и обработване на данните в здравеопазването в реално време, така че информацията да бъде максимално достъпна за обществото.

В края на срещата двете страни изразиха готовност професионалният диалог да продължи и занапред, когато целта е по-доброто разбиране на процесите в здравната система и повишаването на прозрачността.

От НЗОК заявяват, че ще продължат да насърчават конструктивното сътрудничество с всички заинтересовани страни, както и използването на публичната информация при спазване на принципите на професионализъм, точност и отговорност. Според институцията подобен подход е ключов за повишаване на общественото доверие и за по-ефективното управление на публичния ресурс в здравеопазването.