Българска Музикална Асоциация подкрепи европейския апел за по-амбициозен бюджет за култура и призова България да заеме ясна позиция

Българска Музикална Асоциация се присъедини към отвореното писмо, инициирано от Culture Action Europe и подкрепено от над 70 европейски културни организации, мрежи и институции, с което се отправя призив към европейските институции за по-амбициозен бюджет за култура в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Като член на European Music Council, БМА изразява пълната си подкрепа за инициативата, която настоява най-малко 25% от бюджета на бъдещата програма AgoraEU да бъдат гарантирани за нейното направление "Култура", както и за по-достъпни механизми за финансиране, достойно заплащане и социална защита за артистите и по-силна подкрепа за международното културно сътрудничество.

Отвореното писмо е адресирано до Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз в ключов момент от преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който ще определи бъдещето на програмата Creative Europe чрез новата рамка AgoraEU.

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Организациите обръщат внимание на факта, че в настоящото предложение на Европейската комисия за култура са предвидени едва 1,8 млрд. евро за седемгодишния период, приблизително 260 млн. евро годишно. Това означава, че културата би получила едва девет евроцента от всеки 100 евро, които Европейският съюз планира да изразходва през следващия програмен период. Още по-тревожно е предложението на кипърското председателство на Съвета на ЕС, което предвижда общият бюджет на AgoraEU да бъде намален до 8,2 млрд. евро, което би довело до допълнително свиване на средствата за култура.

В писмото се настоява бюджетът на AgoraEU да бъде увеличен, като предложението на Европейския парламент от 10,72 млрд. евро се превърне в отправна точка, а не в максимален праг. Организациите призовават още направлението "Култура" да има самостоятелен и защитен бюджет, който да не може да бъде пренасочван към други политики. Сред основните искания са въвеждането на гаранции за справедливо възнаграждение и социална защита на артистите и културните професионалисти, по-достъпно финансиране чрез оперативни грантове, които укрепват дългосрочния капацитет на културните организации, двуетапно кандидатстване, каскадно финансиране за по-малки организации и възможност за 100% съфинансиране на проектите.

Писмото поставя специален акцент и върху необходимостта AgoraEU да насърчава международното културно сътрудничество, поставящо хората в центъра, като позволява в проектите да участват артисти, културни професионалисти, експерти и други участници от трети държави, когато техният принос е съществен за реализирането на проекта.

Особено внимание е отделено и на необходимостта европейските институции да изпълнят поетите ангажименти в съвместната декларация "Culture for Europe – Europe for Culture", подписана от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Документът признава културата като основен стълб на европейските ценности, демокрацията и културното многообразие, но според подписалите организации тази визия трябва да бъде подкрепена с адекватно финансиране.

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Апелът идва в момент, когато културният и творческият сектор е изправен пред сериозни предизвикателства. Според UNESCO генеративният изкуствен интелект може да намали приходите на музикалните творци с 24%, а на аудиовизуалния сектор – с 21% до 2028 г. Наред с това близо половината от артистите в Европа работят при несигурни условия, а повече от две трети нямат достатъчна социална защита. В много държави се засилват и натискът върху артистичната свобода, правните ограничения и политизирането на публичното финансиране за култура.

"Инвестициите в култура не са разход, а инвестиция в демокрацията, свободата на изразяване, европейската идентичност и устойчивото развитие. Ако Европа иска силен, конкурентоспособен и устойчив културен сектор, тя трябва да осигури необходимите ресурси за неговото развитие", заявяват от Българска Музикална Асоциация.

БМА призовава българската държава да заеме активна позиция в преговорите по програмата AgoraEU и следващия бюджет на Европейския съюз, като подкрепи по-амбициозна и социално отговорна рамка за финансиране на културата. Това включва осигуряването на достатъчен ресурс за култура, обвързан с достойни условия на труд, справедливо възнаграждение и социална защита за артистите и културните професионалисти, както и по-достъпни механизми за финансиране, които реално да достигат до малките и независимите организации, включително в периферни и по-слабо облагодетелствани региони. България има интерес от силна европейска програма за култура, която да насърчава международното културно сътрудничество, мобилността на артистите и развитието на културните и творческите индустрии, като същевременно запази и засили партньорствата със Западните Балкани, държавите от Източното партньорство и Черноморския регион.

В момент, когато Европа е изправена пред сериозни обществени, икономически и технологични предизвикателства, адекватното финансиране на културата е стратегическа инвестиция в устойчиво, демократично и солидарно европейско бъдеще.