Рейналдо: Адаптирам се добре в Левски, всеки мач за нас ще е финал!

Едно от новите попълнения на Левски – Рейналдо, сподели, че се чувства отлично в тима и се адаптира много добре към отбора. Бразилското крило говори пред колегите от „Диема спорт“ като бе категоричен, че вече е наясно в колко голям клуб е дошъл. Фланговият футболист коментира представянето на „сините“ в първия мач срещу Борац Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионска лига и сподели очакванията си за предстоящия сезон в Първа лига.

Рейналдо допълни, че е впечатлен от треньора на Левски Хулио Веласкес. По думите му испанският специалист е много взискателен и бразилецът може да научи много от него.

„Всеки ще дава максимума си срещу нас“

„Усещането да вкарам гол с екипа на Левски е много хубаво, чувството е много приятно. Смятам, че се адаптирам добре, много ми помагат. Знам, че Левски е най-големият, подкрепян и значим отбор в България. Откакто съм тук, вече знам каква страст има тук и какви фенове имат. Носим шампионската фланелка и се надявам да дам всичко, което мога. Всеки ще дава максимума си срещу нас, но всеки мач за нас ще е финал, имаме достатъчно добър състав“.

„Не съм разговарял с мои сънародници, които са играли в Левски, но споделих с мои познати и те ми казаха много хубави неща и за отбора, за града, както и за държавата, в която се намира. Искам да помогна, с каквото мога. След това ще дойдат индивидуалните награди и постижения”.

„Говорих с Хулио Веласкес преди да пристигна. Той е много добър и взискателен човек, което е добре за мен и съотборниците ми. Имам много какво да науча от него. Нетърпелив съм да имам своите първи мачове с публика на стадиона, като се надявам да им донеса много радост. Вълнението надделява, това са чувства, които всеки играч изпитва. Трябва да дадем всичко от себе си, за да се представим достойно. Всеки мач е решаващ за нас. Отборите, които са в тези квалификации, са много сериозни и не са случайни. Трябва да го приемем като предизвикателство“, заяви Рейналдо.

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