Легендарните бритпоп химни на 90-те идват в София с грандиозен симфоничен рок спектакъл!

На 5 декември Зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на едно необикновено музикално пътешествие към златната епоха на британската музика. Britpop Classical – мащабният музикален феномен, който покори Великобритания и събра десетки хиляди почитатели на най-емблематичната музика на 90-те – пристига за първи път в България.

Начело на този впечатляващ проект застава една истинска рок легенда – Алекс Джеймс, басистът на култовата група Blur. Заедно с мащабен симфоничен оркестър, рок банда, специални гости и впечатляващи вокалисти той ще поведе публиката в София през нов прочит на песните, които промениха британската музикална сцена завинаги.

Това не е трибют концерт. Това е грандиозно музикално преосмисляне на една цяла епоха.

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Спектакълът проследява корените на бритпоп движението още от The Beatles, The Kinks, T. Rex и The Who – артистите, които вдъхновяват цяло поколение британски музиканти. Оттам пътешествието преминава през Манчестърската сцена и културния феномен Cool Britannia, превърнал Blur, Oasis, Pulp, Supergrass, The Verve, The Stone Roses и още десетки групи в символи на една незабравима музикална ера.

Заедно с Алекс Джеймс на сцената ще се качат още добре познати имена от британската сцена – актьорът Фил Даниелс, чийто глас звучи в легендарната Parklife, Saffron от Republica и Gary Stringer от Reef, които изпълняват някои от най-обичаните песни на десетилетието.

Световните музикални медии като NME и "The Mirror" определиха шоуто като "мастърклас по бритпоп", а публиката го приема като истински празник на британската музикална история.

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Пригответе се да чуете вечните класики на Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Radiohead, Supergrass, The Stone Roses и още много от групите, които оформиха музикалния облик на 90-те.

В програмата звучат емблематични песни като "Wonderwall", "Bittersweet Symphony", "Common People", "Parklife", "Girls & Boys", "Live Forever", "Creep", "The Universal" и още десетки композиции, превърнали се в саундтрака на цяло поколение. Това са песни, които времето не просто е запазило – превърнало ги е в истински музикални класики.

Вместо просто да добавя симфоничен съпровод към добре познатите хитове, Britpop Classical ги преоткрива. Струнните инструменти разгръщат нови емоционални пластове, духовата секция придава още повече сила на емблематичните припеви, а рок бандата запазва суровата енергия, която направи тези песни световни химни. Резултатът е едновременно познат и напълно нов – мащабно, кинематографично преживяване, което съчетава рок концерт и симфоничен спектакъл.

От взривяващите ритми на "Live Forever", през непреходната "Wonderwall", енергията на "Common People" и "Girls & Boys", до емоционалната сила на "Creep" и грандиозния финал с "The Universal" – това е вечер, посветена на музиката, която и днес звучи толкова актуално, колкото преди три десетилетия.

Britpop Classical вече покори британската публика и критика, а сега за първи път идва и в България. Независимо дали сте израснали с тази музика, или тепърва откривате една от най-влиятелните епохи в историята на британския рок, този спектакъл обещава незабравима среща между неподправената енергия на 90-те и величието на симфоничния звук.

5 декември 2026 г. в Зала 1, НДК – София. Първите билети вече са в продажба ексклузивно в More.com.