Пол Маккартни издава нов албум

Група Wings, снимка: Getty Images

Албумът "One Hand Clapping" е моментно изображение на креативността на Маккартни в периода му на изпълнител след The Beatles, се казва в коментар на АП. Шестнайсет от общо 32 парчета никога досега не са били издавани официално, съобщава БТА.

Проектът "One Hand Clapping" не включва видеозаписи. Единственото официално издание на видео беше през 2010 г. като част от преиздаването на музикалния сет "Band on the Run". "Band on the Run" беше първото издание от архивната колекция на Пол Маккартни, чиято отдавна загубена любима китара бе открита през февруари тази година.

