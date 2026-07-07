Право на отговор от Народен театър "Иван Вазов" относно интервю на Валери Йорданов в Студио Actualno

Във връзка с гостуването на актьора Валери Йорданов в Студио Actualno, публикувано на 7 юли, Actualno.com представя официални позиции на Народен театър "Иван Вазов", касаещи взаимоотношенията на театралната институция с Йорданов. Публикацията представлява официално право на отговор от Народния театър, към чийто екип бе отправена покана за участие в студиото, като равнопоставена възможност.

В гостуването си в Студио Actualno Валери Йорданов засегна няколко теми, свързани с Народен театър "Иван Вазов". Основният повод бе негова публикация във Facebook, в която твърди, че директорът на театъра е поискал ТЕЛК-ът на Йорданов да бъде увеличен, като така, по думите на Йорданов, той няма да може да упражнява повече професията си.

В една от официалните позиции на театъра се казва следното: "Народен театър "Иван Вазов" държи на високия обществен авторитет на институцията и на спазването на принципите, заложени в нейния Етичен кодекс, според които служителите следва да поддържат поведение, което не накърнява доброто име на театъра. В свои изяви в социалните мрежи Валери Йорданов многократно отправи неистински твърдения и внушения към разнообразни моменти от работата на театъра. Напоследък тези "епизоди" зачестиха. Бяхме принудени да поискаме от щатния ни актьор да внесе яснота с източници по така отправяните обвинения и внушения."

В текста се казва още: "Тази позиция е принципна и в защита на доброто име на културната институция, бихме поискали такава информация от всеки друг служител в същата ситуация. Подкрепяме свободата на изразяване, но още повече подкрепяме, когато това включва истината и фактите, които в изявите на Валери Йорданов липсват."

Относно информацията за финансови нарушения и нередности при трудовата дисциплина, която се споменава от Йорданов и в гостуването му в Студио Actualno, от театъра пишат: "Част от обвиненията към театъра са свързани с финансовата и трудовата дисциплина, които многократно са били обект на проверки от редица институции. Не са открити нарушения, а там където е имало предписания за подобряването на работата са изпълнени. Финансовото състояние на Народен театър "Иван Вазов" не се различава от това на целия сектор "Сценични изкуства" в момента, причините за което се дискутират от години. Законодателят е регламентирал как се формира бюджетът на национален културен институт".

Казусът "Караконджул"

Друга чувствителна тема от гостуването на Йорданов в Студио Actualno е казусът с постановката "Караконджул", който бе обявен като премиерен на 24.06.2026 г. на сцената на Théatro отсам канала. От Народния театър реагират с официална позиция, в която се казва следното: "Моноспектакълът "Караконджул" по творбата "Дервишово семе" на Николай Хайтов се играе на Сцена "Апостол Карамитев" в Народен театър "Иван Вазов" от януари 2020 г., т.е. в продължение на повече от 6 години. Единствената роля в спектакъла се изпълнява от актьора Валери Йорданов, който е на трудово правоотношение с театъра. При създаването на моноспектакъла Народен театър "Иван Вазов" е уредил всички отношения между заинтересованите страни, свързани с авторски права. Моноспектакълът "Караконджул" е създаден, продуциран и се финансира изцяло от "Народен театър "Иван Вазов".

В позицията се казва, че Валери Йорданов не е потърсил съгласието и разрешението на театъра, за да играе тази постановка на друга сцена. "Във връзка с включването на моноспектакъла "Караконджул" в програмата за месец юни 2026 г. на частния театър "Théatro отсам канала", обявен като авторски спектакъл на Валери Йорданов, заявяваме, че по никакъв начин актьорът не е потърсил съгласието на театъра, нито е поискал разрешение да представя моноспектакъла "Караконджул" на друга сцена, извън тази на Народен театър "Иван Вазов". Валери Йорданов не е носител на авторското право върху текста и режисурата на пиесата "Караконджул". Подобни действия са в нарушение на трудовия договор на всеки служител на театъра", се казва в позицията на театъра.

Уточнява се, че "в Софийски градски съд е образувано производство, в което се води правен спор относно авторството на текста на пиесата "Караконджул". Към настоящия момент делото все още е висящо на първа съдебна инстанция. Това означава, че докато не бъде постановен окончателен съдебен акт, установяващ авторството на текста на пиесата "Караконджул", никой друг, освен Народен театър "Иван Вазов", няма право да поставя пиесата, в това число и на сцената на други театри, както и дадено лице да се афишира като неин автор".

Ето как завършва позицията на театъра по казуса с "Караконджул": "Народен театър "Иван Вазов" категорично не толерира действия, които нарушават установените професионални, етични и правни норми, върху които се гради авторитетът на първата ни театрална сцена. Всяко неправомерно използване на интелектуална собственост, включително реализиране на спектакли и сценични форми в нарушение на авторските и сродните им права, представлява недопустим акт, както спрямо институцията, така и спрямо труда на всички творци, участвали в създаването на съответния спектакъл.

Народният театър ще защитава правата и репутацията си с всички предвидени от закона средства, като незабавно ще сезира всяка компетентна контролна, административна или съдебна институция при установяване на подобни нарушения. Законът следва да бъде прилаган еднакво към всички, а уважението към интелектуалния труд и творческата собственост е фундаментален принцип на всяко цивилизовано културно общество.

Вярваме, че творческата енергия на артистите и режисьорите следва да се влага в запомнящи се роли, достойни за българските и международните сцени и довеждане до успешна премиера на спектакли, които да отговарят на все по-високите изисквания на публиката и при спазване на законите и вътрешните правила".

Относно смяната на ролите

В същата позиция се коментира и казусът относно замяната на Валери Йорданов в различни постановки. По думите на ръководството на Народния театър това е станало след изрично желание от страна на актьора. "Замяната на Валери Йорданов с друг актьор в постановките, в които участва с изключение на "Караконджул", е в отговор на негово собствено желание да бъде освободен от ролите и във връзка със здравословно състояние, което сам е декларирал. В тази връзка коментираните от него промени будят недоумение в екипа, тъй като всяка промяна е извършена с цел удоволетворяването на неговите собствени желания и съобразяването с посочените обстоятелства. Практиката да иска смяна датира от 2018 г., когато актьорът отново в молба до предишния директор на театъра иска да бъде освободен от ролите си в "Хъшове", "Дон Жуан" и "На ръба" поради "несправяне и невъзможност да изпълнява изискванията на режисьора".

В текста се посочва още, че официални две молби от Валери Йорданов са заведени в Народния театър и за смяната в спектаклите "Големанов" и "Опит за летене", като последната молба е отпреди 3 месеца. "Според думите на самия Валери Йорданов ролята му в "Големанов" се е превърнала в "непосилно и ненужно психическо бреме" и по препоръка от лекар трябва да избягва нервно-психическо напрежение. В молбата си да бъде освободен от задълженията си в спектакъла "Опит за летене" освен възрастови и кондиционни съображения, той посочва и възможността да възникне напрежение между него и режисьора", посочват от Народен театър "Иван Вазов".

От институцията заявяват, че са удовлетворили желанията на Валери Йорданов: "Поради нашата загриженост за нервно-психическото състояние на нашия щатен служител и с цел подобряване на диалога с него, със заповед на директора на Народния театър молбите на Валери Йорданов бяха удоволетворени. Ролите му в "Големанов" и "Опит за летене" се поемат от Христо Терзиев, който и до момента го заместваше при отсъствие поради заболяване. И двете представления се радват на сериозен интерес и са част от програмата ни, която се стремим да не променяме без основателна причина, за да не разочароваме публиката си. Заменен е и в "Народът на Вазов" с цел да се съобразим с решението на здравните власти".

От Народния театър правят и още едно уточнение: "Относно нови спектакли в театъра Валери Йорданов не се явява на кастингите за тях и не участва в творческия процес".