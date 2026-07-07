Таря Турунен с нови два концерта в България: Представя най-тежкия албум в соловата си кариера

Една от най-разпознаваемите фигури на световната симфонична метъл сцена - Таря Турунен, ще представи новото си концертно шоу в България с две специални дати през март 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март ще изнесе шоу в столичната зала "Христо Ботев", съобщават организаторите от Sofia Music Enterprises.

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Двата концерта са част от турне в подкрепа на десетия студиен албум на Tarja – "Frisson Noir", който излезе на 12 юни 2026 г. чрез earMUSIC. Определен от самата изпълнителка като най-тежкия албум в соловата ѝ кариера, той е категорично завръщане към метъл корените ѝ и силно артистично изявление за идентичност, сила и принадлежност.

В основата на "Frisson Noir" стои понятието frisson - онзи кратък миг, в който музиката предизвиква физическа реакция, тръпки по кожата и усещането, че звукът се превръща в чиста емоция. Именно около тази идея е изграден целият албум - като своеобразен поклон към човешкото присъствие в музиката, живото изпълнение, дишането, несъвършенствата и неподправените емоции, които превръщат всяка песен в истинско преживяване. Кинематографичната атмосфера, симфоничните оркестрации и мощното метъл звучене се преплитат по начин, който е отличителен за творческия свят на Таря.

Концертите във Варна и София ще пренесат тази концепция и на сцената. Заедно със своята банда Таря ще представи песни от "Frisson Noir", съчетани с най-обичаните композиции от богатата си солова кариера, както и с емблематични песни от периода си с Nightwish, превърнали се в неизменна част от историята на симфоничния метъл.

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Освен Таря, публиката ще има възможност да види и две специални съпорт групи, които ще допълнят програмата на вечерта. Имената им ще бъдат обявени на по-късен етап.

Публиката във Варна и София може да очаква мащабна продукция, впечатляваща сценография и концерт, в който симфоничната елегантност и тежкото метъл звучене се срещат с един от най-разпознаваемите гласове в съвременната рок музика.

Билети за концертите на Таря Турунен в София и Варна могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/ на цени от 30 € до 60 € във Варна, а за София:

35 € промо цена за първите 200 билета

45 € след изчерпване на промо билетите и до 31.12.2026 г. вкл.

50 € от 1.01.2027 г. до 17.03.2027 г. вкл.

60 € в деня на концерта

Деца до 7 навършени години вкл. влизат без билет, но не могат да ползват отделно седящо място, когато се заплаща за такова, и задължително влизат с придружител с попълнена декларация.

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