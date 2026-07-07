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RADAR Festival представя силна международна програма на своето 13-о издание

07 юли 2026, 13:36 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: RADAR Festival Beyond Music
RADAR Festival представя силна международна програма на своето 13-о издание

Между 24 и 26 юли дворът на Археологическия музей във Варна отново ще се превърне в пресечна точка за любопитни умове, смели артистични търсения и неочаквани музикални срещи. Тазгодишната програма на RADAR Festival Beyond Music среща артисти от Германия, Великобритания, Дания, Франция, Нидерландия и България, които се движат свободно между джаз, електроника, съвременна класика и импровизация.

Сред акцентите в програмата е берлинската композиторка, пианистка и певица Лиза Моргенщерн – съавтор на музиката към хитовия сериал на Netflix "Императрицата" (The Empress), отличен с награда "Еми". След участия на сцените на Берлинската филхармония, Елбфилхармонията в Хамбург и фестивали като South by Southwest, Reeperbahn Festival и Iceland Airwaves, тя пристига във Варна със своя отличителен артистичен свят, в който гласът, пианото и аналоговите синтезатори се преплитат в силно емоционално музикално преживяване.

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За първи път българската публика ще чуе на живо британската соул и джаз сензация Аяна Уитър-Джонсън – виртуозна виолончелистка и композиторка, работила с имена като Андреа Бочели, Питър Гейбриъл и Анушка Шанкар. В творчеството си тя изследва темите за корените и човешката свързаност, преплитайки личното си културно наследство със съвременни авторски композиции. Последният ѝ албум "New Roots" превръща именно тези търсения в основа на най-личния ѝ проект досега.

Определяна от списание "The Strad" като "забележителен артист, който преодолява граници", датската композиторка и виолончелистка Йозефине Опсал ще представи своя завладяващ пърформанс, в който класическата музика, електрониката и визуалното изкуство съществуват като едно цяло.

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Специално за премиерата на проекта D-tonator на пианиста и композитор Димитър Бодуров във Варна пристигат четирима музиканти от световноизвестния Кралски "Концертгебау" оркестър в Амстердам. Произведението изследва напрежението между акустичния звук и електрониката, между човека и машината и между крехкостта и силата, превръщайки тези теми в съвременен музикален разказ.

Българското участие тази година е поверено на Димитър Горчаков Трио, където джазът, българският фолклор и електрониката се срещат в нова авторска музика. Заедно с Михаил Иванов (контрабас) и Адриан Николов (барабани), Горчаков представя репертоар, изграден върху богатство от ритми, текстури и свободна импровизация.

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Програмата включва още Ghost Songs – проектът на френския китарист Пол Жаре и легендарния американски барабанист Джим Блек, към които се присъединяват Жозеф Дюмулен и Жулиен Понтвиан. Изграден върху деликатни мелодии, свободна импровизация и влияния от инди рок сцената на 90-те години, проектът изследва пространството между композицията и спонтанността.

Паралелно с основната сцена, фестивалът ще предложи и съпътстваща програма, която включва мултидисциплинарния спектакъл "ЕдноВременно", уъркшоп и още музикални срещи.

Предварителната продажба на билетите вече започна на radar-festival.eu. Актуална информация за програмата можете да следите на сайта на фестивала, както и в официалните му страници във Facebook, Instagram, Youtube и TikTok.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Варна, Министерството на културата, Посолството на Кралство Нидерландия в България, Гьоте-институт България и Посолството на Кралство Дания.

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Варна фестивали RADAR Фестивал концерти
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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