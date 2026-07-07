След нарушения: Кметът и главният архитект на "Връбница" губят строителните си правомощия

Кметът на София Васил Терзиев подписа заповед, с която се прекратява действието на делегираните правомощия на кмета на район "Връбница" Румен Костадинов и на главния архитект Симеон Симеонов, свързани с упражняването на правомощията по Закона за устройство на територията относно контрола върху строителството и одобряването на инвестиционни проекти.

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От Столична община заявиха, че прекратяването на действието на делегираните правомощия има превантивен характер и цели до окончателното произнасяне на компетентните институции дейностите по строителен контрол и съгласуване на инвестиционни проекти да бъдат упражнявани пряко от Столична община. Целта е да се гарантира законосъобразното протичане на административните процедури, да се предотвратят нови съмнения относно тяхната законосъобразност и да се защити общественият интерес.

Предприетите действия са пряко следствие от последователните проверки и предприетите до момента институционални действия на Столична община по случая.

Развитието на казуса

На 29 април кметът Терзиев възложи със заповед цялостна проверка на действията на районната администрация на "Връбница" по сигнали, свързани със строителни дейности в землището на село Волуяк. Проверката беше извършена от Инспектората за противодействие на корупцията със съдействието на експерти от направление „Градско планиране и развитие“.

Докладът е установил нарушения и бездействия на районната администрация при упражняването на контролните ѝ правомощия по Закона за устройство на територията. Констатирани са били сериозни нарушения на административните правила и пропуски при строителния контрол, които са позволили строителните дейности да продължат въпреки наличието на основания за намеса на компетентните органи, включително по отношение на имоти със статут на недвижима културна ценност.

След утвърждаването на доклада Столична община изпрати цялата документация на Софийската градска прокуратура, Дирекцията за национален строителен контрол и Министерството на културата за предприемане на действия по компетентност.

Паралелно с това експертното становище на направление „Градско планиране и развитие“ установи, че издадените разрешения за строеж са издадени от компетентен орган, съобщени са по законоустановения ред и са влезли в законна сила. Констатираните нарушения се отнасят до упражняването на административния контрол и действията на районната администрация и не представляват автоматично основание за определяне на строежите като незаконни. Преценката за законосъобразността на конкретните строежи подлежи на самостоятелни производства по реда на Закона за устройство на територията.