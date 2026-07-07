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Преди да завършат: Все повече студенти трупат опит в професията

07 юли 2026, 15:03 часа 394 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Преди да завършат: Все повече студенти трупат опит в професията

Над 12 000 студенти са направили първи крачки в професионалната си реализация още в периода на обучението. Те са преминали платени студентски практики в рамките на проекта на Министерството на образованието и науката "От висше образование към заетост", който се финансира от Европейския съюз. Проектът има за цел да засили връзката между висшето образование и потребностите на пазара на труда. Чрез него студентите придобиват практически опит в реална работна среда още докато следват – в предприятия, институции и организации, съобразно профила на обучението си.

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Работодателите от своя страна получават възможност да се включат като обучаващи организации и да привлекат млади хора с актуални знания и умения.

Създадена е специална платформа edujobs.mon.bg – в която студентите се регистрират за провеждане на практики, а включените в проекта работодатели обявяват свободни позиции. За около една година в инициативата са се включили близо 16 000 студенти, а регистрираните обучаващи организации са над 2 300. До момента са публикувани 4 188 обяви с общо 63 847 позиции.

Проектът включва още дейности за развитие на предприемачески умения и компетентности. Студентите ще получат подкрепа чрез обучения по предприемачество и иновации, обучения по финансова грамотност и зелени технологии. Предвидени са и обучения за преподаватели, кариерни консултанти и експерти от висшите училища.

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Общо над 40 000 студенти се очаква да проведат практически обучения в рамките на проекта. Предвидено е и пилотно въвеждане на дуално обучение в поне пет висши училища.

Партньори по проекта са 43 висши училища от цялата страна. 

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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