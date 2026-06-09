Шакира: Обмислях да се оттегля от музиката

Шакира е обмисляла да се оттегли от музикалния бизнес. 49-годишната певица е една от най-продаваните изпълнители в света, но разкри, че преди няколко години е била на косъм да се откаже от музикалната кариера.

На косъм да се откаже от музиката

"Преди няколко години бях готова просто да си купя ферма, да отглеждам животни и да се оттегля от музиката. Но когато погледна назад, си казвам: "Колко е лудо това?" Имах и имам толкова много още да кажа и да направя. Понякога просто приемаме това, което правим, за даденост или просто забравяме кои сме", сподели тя пред Vogue.

Силна връзка с феновете

Шакира все още се наслаждава на изявите на живо пред феновете си, въпреки десетилетната си кариера в музикалния бизнес.

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"Мисля, че когато излизам на сцена, не го правя просто пред "публика". Правя го, заобиколена от семейството си. Усещам, че феновете ми, тези, които се забавляват в тълпата, тези, които слушат музиката ми от толкова дълго време. Усещам, че те наистина ме разбират и знаят и недостатъците ми. Те не осъждат моите слабости. Имам чувство на уют, когато съм на сцената. Просто живея в момента с група хора, които са били до мен и с които, наистина, чувствам, че имам силна приятелска връзка", заяви тя.

Шакира е изградила силна връзка с феновете си през годините. Поп звездата, оглавяваща класациите, се чувства свободна да бъде себе си, когато излиза на сцената и пее на живо.

"Изобщо не усещам, че има съдници. Това е почти като съпреживяване, знаете ли. Когато изпълняваме репертоар от песни, които са били част от живота на хората толкова дълго време и са били саундтрак за толкова много от тях, а също и за мен, това ни дава нещо общо, което е просто неразрушимо. Това ме кара да се чувствам наистина спокойна, щастлива и да празнувам, че това е моята кариера сега повече от всякога, знаете ли?", каза тя.

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Източник: БГНЕС