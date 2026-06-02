Изненадващи думи на Шакира за Жерар Пике четири години след раздялата им

Шакира признава, че е благодарна за всички преживявания в живота си, дори за болезнените. Четири години след шумната си раздяла с Жерар Пике, бащата на синовете ѝ Саша и Милан, певицата гледа на миналото с повече спокойствие и признателност. В интервю за британския вестник The Times тя споделя, че винаги ще носи в сърцето си благодарност към Пике, защото той е баща на децата ѝ и е допринесъл да се превърне в майката, която е днес. Въпреки това краят на връзката им е бил изключително тежък за нея. Шакира го определя като "най-мрачния период" в живота си и признава, че е било много трудно да приеме разпадането на семейството, което е мечтала да запази завинаги.

"Преминах през толкова много болка, но тя ме направи, може би по неочакван начин, по-мъдър човек — или поне по-силен.", казва Шакира, цитирана от "Hola!".

След раздялата певицата намира утеха в музиката, като издава албума "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Жените вече не плачат"), който се превръща в един от най-успешните проекти в кариерата ѝ. Тя вярва, че болката и трудностите са я направили по-силна и по-мъдра. "Казват, че това, което не те убива, те прави по-силен, и това е вярно. Удивително е да осъзнаеш, че хората притежават устойчивост, на която можем да разчитаме във всеки момент от живота си. Понякога именно чрез трудностите и болката откриваме колко силни можем да бъдем. Страданието понякога те прави по-добър човек и те кара да цениш приятелите и подкрепата."

По същото време Шакира се е сблъсквала и с други сериозни предизвикателства – здравословните проблеми на баща си Уилям Мебарак и съдебния спор с испанските власти по обвинения за данъчни нарушения, който впоследствие е приключил в нейна полза.

Въпреки всичко, музикалната икона гледа на преживяното като на ценен житейски урок. "Животът понякога може да бъде безмилостен, но също така е красив и е изтъкан от светлина и сенки", каза Шакира. "Благодаря на живота за всеки един момент — за светлите и за тъмните. Благодаря и на хората, които са ме наранили, защото те се превърнаха в мои учители, които ми дадоха уроци — много ценни уроци".

Децата и кариерата са приоритет

Шакира коментира и личния си живот след раздялата. Макар през последните години името ѝ да беше свързвано с различни известни мъже, включително актьора Лусиен Лавискаунт и пилота от Формула 1 Люис Хамилтън, тя категорично заявява, че в момента няма място за романтика в живота ѝ.

"Нямам нито пространство, нито време за това. Графикът ми е изключително натоварен. Децата ми са моят приоритет, както и кариерата ми. Колкото и странно да звучи, влюбена съм в кариерата си така, както никога досега не съм била. Освен това се наслаждавам и на времето, което прекарвам сама."

С тези думи Шакира ясно показва, че в момента е фокусирана върху семейството и професионалното си развитие, а не върху нова романтична връзка.