16 април 2026, 8:25 часа 244 прочитания 0 коментара
Снимка: БНТ
"Шансът DARA да спечели "Евровизия" е много голям": Какви всъщност са залозите за "Bangaranga"

Шансът DARA да спечели "Евровизия" е много голям. Това заяви рапърът Венци Венц в коментар за българското участие на песенния конкурс, който ще се проведе след по-малко от месец във Виена.

"Аз работя с нея отпреди да е артистът DARA. Вярвам в DARA, подкрепям я и знам, че най-доброто предстои", допълни той.

"Аз понеже не съм много добър специалист в това нещо, въпреки че съм един от малкото хора, които е стъпвал на сцената на "Евровизия" по стечение на обстоятелствата, вярвам в това, че съм много добър интуитивно към хората. И попитах приятели специалисти и казаха, че шансът DARA на спечели и да е на първо място е много голям", категоричен беше изпълнителят.

Какво наистина мислят букмейкърите за DARA

Уви, официалните залози, които са ориентир преди всяка "Евровизия", не само не предричат победа за DARA, а дори не я поставят в топ 10 на най-добрите.

Букмейкърите следят и подреждат участниците в конкурса още преди официалното обявяване на песните. Когато DARA беше избрана за български представител, прогнозите я поставиха в топ 10. След като България избра песента, с която ще се представи обаче - "Bangaranga", страната ни рязко падна в класациите, нареждайки се между 13-о и 16-о място.

Понастоящем букмейкърите нареждат DARA на 13-о място. Това означава, че очакванията към нея са да преодолее своя полуфинал на 14 май и да стигне до големия финал на 16 май. Там обаче няма очаквания българската песен да е сред фаворитите.

Източник: eurovisionworld

Като абсолютен победител от месеци се приема Финландия. Песента "Liekinheitin" от самото начало на евровизионната треска е тотален фаворит.

В топ 5 засега попадат още Франция, Дания, Австралия и Гърция.

Прави впечатление, че всички песни в топ 5 са на официалните езици на страните, които представят. В националната селекция на България обаче беше решено, че нашата песен ще е на английски и българите нямаха възможност да избират от песен на български език. А както е видно от прогнозите на букмейкърите, езикът не е проблем, за да бъде оценена една песен по достойнство и да се превърне тя във фаворит.

Десислава Любомирова Отговорен редактор
