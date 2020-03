Шломо Минц с концерт и майсторски клас в „Европейски музикален фестивал“ 2020

Голямата цигулкова звезда Шломо Минц пристига у нас за концерт със Софийската филхармония на 26 март от 19:00 ч. На сцената на зала „България“ той ще се изяви като солист и диригент. В програмата са включени Увертюра "Хeбриди" от Феликс Менделсон Бартолди, Петият концерт за цигулка на Волфганг Амадеус Моцарт и Симфония № 4 от Йоханес Брамс. Преди срещата си с националния ни оркестър именитият цигулар и педагог ще работи с избрани млади таланти от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ на 19 март. Майсторският клас ще се състои в зала „Димитър Ненов“ на академията от 10:00 ч. Двете прояви са в програмата на „Европейски музикален фестивал“ 2020, включен в Календара на културните събития на Столичната община и със съорганизатор Министерството на културата.

Израелският цигулар, виолист и диригент заема видно място сред световния музикален елит вече над три десетилетия. Роден е в Москва през 1957 г., учи цигулка в Израел при Илона Фехер, а след това специализира при легендарния Исак Щерн. На 16 години свири за първи път в „Карнеги Хол“ със Симфоничния оркестър на Питсбърг, учи и при Дороти Дилей в „Джулиард скул“ в Ню Йорк. На 18 г. добавя към артистичните си изяви дирижирането и оттогава ръководи признати оркестри. Минц е очакван гост в най-добрите концертни зали по света, където свири с едни от най-изявените диригенти на нашето време като Серджу Челибидаке, Ойген Орманди, Клаудио Абадо, Лорин Маазел, Карло Мария Джулини. Забележителен цигулков педагог, Шломо Минц журира най-популярните конкурси за цигулари в Европа и води майсторски класове по целия свят. През 2012 г. той дава старта на уникален проект – първата онлайн музикална академия за млади цигулари.За да отбележи 60-ия рожден ден на Минц, Дойче Грамофон преиздаде 13 компактдиска с негови изпълнения. Поредицата включва легендарните му записи на цигулкови произведения от Менделсон, Прокофиев, Сибелиус и др. Менделсоновите концерти звучат и в един от последните му записи от 2019 г за DECCA. Безукорна техника, необичайно изразителен рисуващ звук, чистота и строгост на стила са артистичният подпис на Шломо Минц. Той свири на два изключителни исторически инструмента: цигулка Гуарнери дел Джезу от 1700 г. и виола Карло Джузепе Тесторе от 1696 г. Шломо Минц е един от малцината цигулари на нашето време, имали щастието да свирят на иконичната цигулка на великия Паганини –„Il Cannone“ – (Ил Каноне – Оръдието), на която имат привилегията да свирят носителите на първа награда от конкурса Паганини. През 1997 г. най-добре охраняваната цигулка на света, изработена от Гуарнери дел Джезу през 1742 г., напуска своите позлатени покои в Генуа и тръгва с полицейски ескорт към Маастрихт за ексклузивен концерт на Холандската телевизия. Документален филм запаметява за поколенията този вълнуващ момент, който окончателно налага Шломо Минц като световна звезда.Концертът на забележителния цигулар със Софийската филхармония е финансиран по Столична Програма „Култура“. Ограничено количество билети са налични на касата на зала „България“ и в Eventim. Майсторският клас на Шломо Минц се реализира в партньорство с Националната музикална академия „Проф. П. Владигеров“.е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През 2019 г. същата награда бе присъдена съвместно на „Кантус Фирмус“ и Софийската филхармония за концерта, с който бе открит „Европейски музикален фестивал“ 2019. Форумът е носител на сертификат за качество и званието «Remarkable Arts Festival» от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ - инициатива на Европейската комисия и Европейската фестивална асоциация.