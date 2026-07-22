MADBALL се завръщат в София с "Only The Hard Tour 2026"

Нюйоркските хардкор легенди MADBALL се завръщат в София на 9 октомври 2026 г. за концерт в Топлоцентрала - и този път начело на убийствен международен пакет. На 24 юли групата издава новия си албум "Not Your Kingdom", последван от мащабна тур кампания, част от която е и европейското "Only The Hard Tour 2026".

Като специални гости в София пристигат DESOLATED - британските крале на бийтдаун хардкора, и COMBUST - едно от най-нашумелите имена на новата вълна нюйоркски хардкор.

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Вечерта ще бъде открита от родните EXPECTATIONS, които имат честта да бъдат част не само от концерта в София, но и от целия "Only The Hard Tour 2026", споделяйки сцената с Madball и останалите банди по време на цялото турне.

Билети ще откриете онлайн в мрежата на Bilet.bg.

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