След дълго чакане: D2 тръгват на национално турне

Една от най-обичаните български групи – D2 – тръгва на национално турне под надслов "100 години", което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години.

Отново заедно

Дичо Христов се завръща като фронтмен на бандата – гласът, който даде живот на едни от най-големите български рок хитове, е там, където всичко започна. Заедно с него на сцената ще бъдат лидерът на групата Димитър Кърнев (китара), Александър Обретенов (бас китара), Васил Вутев (ударни), Краси Тодоров (клавишни) и Радостин Василев (вокал и китара).

"100 години Tour" ще превърне всяка концертна вечер в среща между минало и настояще. Публиката категорично ще се потопи в силна емоция с най-обичаните песни на групата, неподправена сценична енергия и моменти, които ще върнат спомени и ще създадат нови. Организаторите и бандата обещават изненади, в които феновете ще са не само зрители, а участници в незабравимо и невиждано шоу.

"100 години Tour" ще бъде на:

15 август – Бургас, Летен театър

9 септември – Пловдив, Летен театър „Бунарджика“

10 септември – Стара Загора, Летен театър

12 септември – Варна, Летен театър

22 октомври – София, Pirotska 5 Event Center

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

Предстои обявяването на още дати и градове.