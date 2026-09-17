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Македонското външно министерство иска от София уважение към македонския език

17 септември 2026, 16:39 часа 742 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Македонското външно министерство иска от София уважение към македонския език

"Очакваме политиката на взаимно уважение, включително зачитане на езиковия, културния и идентичностния характер на македонския народ и неговия език, да бъде основата на добросъседските отношения с Република България", заявиха от Министерството на външните работи на Република Северна Македония, предаде македонската медия "Слободен печат". Поводът за позицията е изказване на лидера на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов за македонския език. 

На въпроса дали е изпратена реакция относно тази инициатива до България или до Европейския съюз, македонското външно министерство посочи, че ще продължи да следи отблизо всички дейности от този характер и че в рамките на своите компетенции ще действа в съответствие с международното право и при зачитане на принципите на добросъседство.

Произходът на македонския език

България не е признавала македонския език, но и език не се признава от държави. 

"Официалният език на Република Северна Македония по своя произход и структурно-типологични характеристики е югозападна писмено-регионална норма на българския език. В подкрепа на това становище могат да се приведат редица аргументи от езиково, историческо и културно естество, които се основават на автентични свидетелства и на резултатите от многобройни научни изследвания на авторитетни български и чуждестранни учени", пише в книгата "За официалния език на Република Северна Македония" на БАН от 2020 г. ОЩЕ: "Така ни казаха": Македонски волейболист даде интервю на английски за българска медия

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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