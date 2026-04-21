След сериозни промени и сътресения: Foo Fighters се завръщат с нов албум (ВИДЕО)

От групата Foo Fighters обявиха излизането на 12-ия си студиен албум, наречен "Your Favorite Toy", който ще бъде пуснат на музикалния пазар в петък, пише Асошиейтед прес. Проектът идва след период на сериозни промени за групата, включително лични сътресения около фронтмена Дейв Грол и смяна на барабаниста.

През последните две години формацията премина през редица предизвикателства, като през 2025 г. групата се раздели с барабаниста Джош Фрийз и малко по-късно привлече Илан Рубин като негов заместник.

Новият албум следва емоционалния "But Here We Are" от 2023 г., създаден след смъртта на дългогодишния барабанист Тейлър Хокинс. "Your Favorite Toy" обаче бележи по-енергично и сурово завръщане към корените на групата, с влияние от гаражния рок и пънк звученето от 90-те години. Албумът съдържа 10 песни и е записан в домашното студио на Грол. Това е и първият проект с участието на Рубин като официален барабанист на групата, допълва БТА.

