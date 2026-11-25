На 4 декември Михаела Филева ще отбележи специален момент в своята музикална история - излизането на първата винилова плоча в кариерата си. "THE CONCERT — with Symphony Orchestra" запечатва едно от най-вълнуващите събития в творческия път на българската поп изпълнителка - грандиозния ѝ концерт с Врачанска филхармония, под диригентството на Максим Ешкенази, в зала 1 на НДК, в който поп музиката и класическото звучене се срещнаха в мащабна музикална продукция.

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"THE CONCERT — with Symphony Orchestra" излиза като двоен винил в лимитиран тираж. Луксозното издание е с разгъваща се обложка и включва лично писмо от Михаела към нейните почитатели, както и 19 песни, записани на живо по време на концерта. Сред специалните музикални моменти са впечатляващите дуети с Мими Николова, Графа и Дара Екимова както и едни от най-големите хитове на изпълнителката "Опасно близки", "И аз съм тук", "Инкогнито" и много други.

"Мечтаех да срещна двата музикални свята, които обичам най-силно - поп музиката и симфоничния звук. Вълнението беше огромно, а случилото се на сцената надмина и най-красивите ми представи", споделя Михаела.

Появата на първата плоча на поп изпълнителката е специален етап в развитието ѝ като артист и още една стъпка в съхраняването на българската съвременна поп музика в колекционерски музикални издания. "Преживяното не приключи, когато угаснаха светлините. То продължава да живее във всеки от вас, защото музиката има истински смисъл само когато е споделена. Благодаря ви за любовта, доверието и за това, че превърнахте тази вечер в нещо, което ще нося със себе си завинаги", допълва изпълнителката.

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С лимитирания си тираж, вниманието към детайла и специалното съдържание "THE CONCERT — with Symphony Orchestra" е и прекрасна идея за коледен подарък за всички почитатели на Михаела и на музиката, която оставя следа.

Фотограф: Нели Куртева

По повод премиерата на първата си винилова плоча Михаела Филева ще има и специални срещи с почитателите си в музикални магазини в Бургас, Пловдив и София съответно на 6, 7 и 12 декември. Феновете ще имат възможност да се срещнат лично с изпълнителката, да споделят емоцията от новото издание и да получат автограф върху своята плоча. Освен във физическите магазини, "THE CONCERT — with Symphony Orchestra" може да бъде поръчан и онлайн от официалния магазин на Михаела.

Албумът може да бъде предварително поръчан на сайта на Manifestmusic.net както и на https://emusic.bg/the-concert-with-symphony-orchestra . "THE CONCERT — with Symphony Orchestra" излиза официално на 4 декември и се разпространява от Warner Music чрез Орфей Мюзик.