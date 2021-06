Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ на 55 години

Софийският камерен хор „Васил Арнаудов“ с художествен ръководител проф. д-р Теодора Павлович ще отбележи своя 55-годишен юбилей с тържествен концерт в рамките на тазгодишния „Европейски музикален фестивал“. Събитието ще се състои на 6 юни от 19:00 ч. в зала „Оборище 5“ в София и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ при Министерството на културата. Основен акцент в програмата е изпълнението на празничната кантата „Gloria“ от Антонио Вивалди. Концертът под надслов „Посвещения“ ще представи също творби, създадени през годините специално за елитния хоров състав от композиторите Александър Танев, Александър Текелиев , Милко Коларов, Георги Арнаудов, Михаил Луканов и др. В подготовката на събитието участват също д-р Галина Луканова – асистент-диригент, Доброслава Иванова – вокален педагог, Габриела Павлова и Йоана Георгиева – хормайстори. Клавирният съпровод е на Стелиана Баракова.

Създаден през 1966 година Софийският камерен хор започва работа под ръководството на Ирина Щиглич, а от сезон 1967/68 г. негов главен диригент става харизматичният български музикант Васил Арнаудов. В периода 1969 -1991 г. съставът осъществява концертни турнета в редица европейски страни и Япония, завоюва първи награди от международни конкурси, участва в престижни фестивали и реализира много записи. През този период Софийският камерен хор носи името на големия български композитор Любомир Пипков (1904-1974). През 1991 година, след внезапната смърт на проф. Васил Арнаудов, хорът приема неговото име и под диригентството на Теодора Павлович продължава активната концертна и звукозаписна дейност. Хорът е реализирал над 1500 концерта в 22 страни на Европа и в Япония, стотици премиери на нови творби, много от които създадени специално за хора, записи и концерти за радио и телевизионни компании като ВВС - Лондон, Deutsche Welle, Радио Ватикана и др. „Европейски музикален фестивал“ 2021 се провежда с подкрепата на Столичната община, като част от Календара на културните събития на града и под патронажа наг-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Съорганизатор на форума е Министерството на културата.е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация и Европейската комисия.