Световни и български звезди на класиката, етно, фадо и филмова музика в юбилейното издание на „Европейски музикален фестивал“ в София

На 6 март тази година стартира 20-тото издание на „Европейски музикален фестивал“ – най-реномираният форум за класическа музика в София, който и през 2020 година е част от Календара на културните събития на Столичната община. Фестивалът, организиран от агенция „Кантус Фирмус“, отново събира световни звезди на класическата музика и забележителни български изпълнители, които ще радват меломаните през пролетните месеци до края на май. Програмата презентира богат жанров обхват от проекти с класическа музика от различни епохи, мултимедийни концерти, опера, етно музика, фадо и танцов фолклор. Планираните събития продължават най-добрите традиции на фестивала, който за 20 години успя да си изгради солиден международен авторитет.

Акцент в това издание е интеграл от два концерта с всички творби за пиано и оркестър от Фр. Шопен в изпълнение на брилянтния български пианист Людмил Ангелов и Оркестъра на Класик ФМ радио. Двата концерта, които ще се състоят на 25 март и 15 април в зала „България“ с гостуващи диригенти Якуб Хренович и Пьотр Сулковски от Полша, са посветени на 210 години от рождението на Шопен.На 26 март в зала „България“ един от най-забележителните музиканти от нашето съвремие – Шломо Минц ще гостува на форума с оркестъра на Софийската филхармония. Той ще се представи като солист и диригент със стилна класическа програма от творби на Менделсон, Моцарт и Брамс. Именитият цигулар и педагог ще работи и с млади български музиканти на майсторски клас, който ще се проведе в рамките на фестивала на 19 март в Националната музикална академия.Две мултимедийни събития от фестивалния афиш тази година ще зарадват почитателите на филмовата музика, като диригент и на двете програми е Максим Ешкенази. Солисти на 8 април в проекта „Кино и класика“ с Оркестъра на Класик ФМ радио са виртуозните български музиканти Мила Георгиева и Георги Черкин. „Усмивката на Чарли Чаплин“ е заглавието на концерта на 27 май със Софийската филхармония, в който гостува забележителният американски цигулар с четири номинации за награда „Грами“ Филип Куинт. „Неподправена музикална емоция, докосваща сърцето“ – така критиците определят изпълненията на мултинационалния ансамбъл Barcelona Gipsy balKan Orchestra, който идва у нас на 9 април в Sofia Live Club. Репертоарът на музикантите предлага уникален етно микс оттрадиционни каталунски, балкански, италиански и руски песни, фолклор от Близкия Изток, клезмер и джаз. Жанровото богатство в програмата на фестивала се допълва и от събитието на 12 май в зала „България“, когато за първи път на българска сцена щегостува феноменалният Рикардо Рибейро от Португалия – един от най-добрите мъже изпълнители на фадо в света. От няколко години фестивалът активно работи за младежката аудитория с представяне на дебютни изяви на млади музиканти и атрактивни събития за деца. През 2020 година в програмата ще участват студенти от Националната музикална академия с дипломен спектакъл на комичната опера „Тайният брак“ от Доменико Чимароза. Събитието е на 28 април в залата на НМА с участието на Академичен симфоничен оркестър под диригентството на проф. д-р Ивайло Кринчев.На 6 март в зала „България“ фестивалът кани най-малките слушатели на концерта „Моцарт и Бетовен“ с участието на солисти, хор и оркестър от НМУ „Любомир Пипков“ под диригентството на Жорж Димитров. Артистите от Музикалния театър Катерина Тупарова и Румен Григоров ще влязат в ролята на водещи, за да разкажат за живота и музиката на великите класици. Традиционно за фестивала е и събитието за широка публика „Европа танцува“. На 20 май на сцената на столичното „Ларго“ ще танцуват детски състави от Националния дворец на децата, фолклорните ансамбли „Здравец“ и „Средец“, танцьори от Dance Academy и балетна школа „Маша Илиева“.По повод 24 май ще бъдат връчени и традиционните отличия „Златно перо“, които се присъждат на изтъкнати наши музиканти, артисти, писатели, журналисти и художници за заслуги в областта на българската култура и изкуство. Юбилейното 20-то издание на „Европейски музикален фестивал“ се реализира в партньорство със Софийската филхармония, Полския институт, Испанското посолство, Институт „Сервантес“, Португалския културен и езиков център „Камойнш“, НМА „Проф. П. Владигеров“ и НМУ „Л. Пипков“ в София. Билети за събитията от фестивала са в продажба на касата на „Кантус Фирмус“ в зала „България“ и онлайн на www.ticketsbg.com През годините „Европейски музикален фестивал“ нееднократно е излизал извън рамките на Столицата и се е провеждал в различни български градове – Варна, Плевен, Пловдив, Русе. От тази година форумът се възобновява в Града на тепетата с подкрепата на Община – Пловдив.е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последните две десетилетия. Той се организира от агенция „Кантус Фирмус“ с подкрепата на Столичната община и с партньорството на Министерството на Културата на Р. България. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столичната община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2019 фестивалът бе отличен за трети път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация.