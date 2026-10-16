Тази песен е създадена с изкуствен интелект: YouTube вече ще маркира AI музиката

YouTube предприема стъпки за повишаване на прозрачността в музикалния сектор, като добавя етикети за съдържание, създадено с изкуствен интелект (ИИ), съобщи BGR. С нарастващото навлизане на музика, генерирана от ИИ, платформата въвежда значка "AI" в раздела "Now Playing", която ще показва кои песни са създадени предимно чрез генеративен изкуствен интелект.

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Значката ще бъде разположена точно под името на песента. При докосване ще се отвори информационен прозорец с допълнителна информация, обясняваща как аудиото е било създадено или модифицирано с помощта на AI. Прозрачността ще бъде внедрена както в приложението YouTube Music, така и в основната платформа YouTube. Google ще използва собствени инструменти за откриване и ще си сътрудничи с музикални партньори, за да идентифицира музиката, генерирана от изкуствен интелект.

Липсва контрол

Снимка: Envato

Въпреки че новите етикети помагат на потребителите да не се налага да гадаят дали артистите са истински, все още липсват практически инструменти за контрол. За разлика от Deezer, който тества филтър за пълно премахване на песните, генерирани от изкуствен интелект, от резултатите от търсенето, етикетът на YouTube е само информативен. Ако потребителите не искат такава музика в алгоритъма си, те трябва ръчно да прескачат песните или да им дават отрицателна оценка.

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Звукозаписната индустрия отдавна лобира за подобни етикети като средство за борба с нискокачествено аудио съдържание. Американската асоциация на звукозаписната индустрия е настоявала за ясни граници между синтетичните песни и човешката музика, създадена с помощта на изкуствен интелект. Въпреки че етикетите са голяма стъпка напред, остават въпроси относно прилагането им и изплащането на роялти. Конкурентната платформа Tidal наскоро обяви, че не само ще маркира музиката от изкуствен интелект, но и ще спре да плаща роялти за нея. Добавянето на информативен етикет от YouTube е положителна стъпка, но платформата би трябвало да последва подхода на Tidal, за да осигури на слушателите правото да знаят и контролират какво се възпроизвежда в слушалките им, предава БГНЕС.