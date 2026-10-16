Техномаркет и Acibadem City Clinic обединяват усилия в подкрепа на профилактиката на рака на гърдата

Съвместна кампания с фокус върху корпоративната отговорност и грижата за женското здраве

Има теми, които не бива да оставяме за после. Профилактиката на рака на гърдата е една от тях. С това послание Техномаркет и Acibadem City Clinic обединяват усилия в подкрепа на информираността и превенцията на едно от най-сериозните заболявания, засягащи жените.

В рамките на съвместната CSR инициатива двете организации насочват вниманието към значението на редовните профилактични прегледи и ранното откриване на заболяването. Кампанията призовава всяка жена да приоритизира грижата за себе си и да планира профилактичния си преглед навреме.

„Заедно срещу рака на гърдата“ е посланието, с което партньорите напомнят, че грижата за здравето не трябва да остава на заден план сред ежедневните ангажименти. Чрез съвместната инициатива Техномаркет и Acibadem City Clinic подкрепят каузата за по-висока информираност и насърчават повече жени да предприемат навременни действия в името на собственото си здраве.

Ракът на гърдата е най-често диагностицираното злокачествено заболяване при жените. Когато бъде открит в ранен стадий, възможностите за успешно лечение са по-добри. Затова профилактиката и навременната консултация със специалист са важна част от грижата за здравето.

Кога да планираме профилактичен преглед?

Според препоръките на Acibadem City Clinic, при липса на индивидуални медицински указания за различен график, дамите над 40-годишна възраст следва да провеждат профилактично мамографско изследване на всеки две години. За жените над 30-годишна възраст се препоръчват ежегодни прегледи с ехографско изследване на гърдите.

Acibadem City Clinic разполага със специализирани екипи и съвременна апаратура за скринингови изследвания за рак на гърдата в три лечебни заведения: Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда, Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост и Acibadem City Clinic Медицински център Варна.

Не отлагай грижата за себе си

Съвместната кампания на Техномаркет и Acibadem City Clinic отправя прост, но важен призив: отдели време за здравето си и не отлагай профилактичния преглед.

*Запиши час в Acibadem City Clinic на 5544.

Защото има теми, които не бива да оставяме за после. А грижата за себе си е една от тях.