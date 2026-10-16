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"Професорско каре" завладява "Хармония на световете" на 17.10 в "Schroedinger Bar"

16 октомври 2026, 12:52 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: PR
"Професорско каре" завладява "Хармония на световете" на 17.10 в "Schroedinger Bar"

За първи път пред публика, професорското каре излиза от академичните зали за ексклузивна дискусия на живо. Не пропускайте шанса да бъдете част от това неповторимо събитие и да се включите в разговора за Епохите на Европа. Впуснете се в едно интелектуално пътешествие през времето и идеите с поредното пето издание на "Хармония на световете". Този път сцената е завладяна от легендарното "Професорско каре" в състав от четирима изтъкнати философи: проф. Георги Каприев, проф. Цочо Бояджиев, проф. Калин Янакиев и проф. Владимир Градев, които ще разнищят фундаменталния историчен въпрос: Епохите на Европа. Събитието ще се проведе на 17 октомври от 16 ч. в "Schroedinger Bar" на ул. "Св. св. Кирил и Методий" 1 в София.

От вечните теми за любовта, страданието, страха и социалната мимикрия до сложните трансформации на човешкото съзнание през вековете, дискусията ще ви преведе през повратните точки на европейската мисъл. Очаква ви вечер, в която строгата наука среща дълбоката мъдрост в търсене на хармонията между рационалното и човешкото.

"Хармония на световете" е поредица от събития, която се провежда на живо в "Schroedinger Bar" създадена от Емил Тасев, която обединява хората, споделящи страст към астрономията, физиката, философията, историята, изкуството (музика, поезия, фотография и изложби на картини), палеонтологията и астробиологията.

"Хармония на световете" е широкообхватен интердисциплинарен мост, който изследва дълбоката връзка между точните науки и хуманитарното познание. Проектът се стреми да разкрие Вселената като хармонично цяло, или "Хармония на световете", чиято същност се проявява през многопластовата перспектива на човешкото творчество и научна мисъл.

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Името на поредицата "Хармония на световете" черпи вдъхновение от древногръцката философия, по-конкретно от идеята на Питагор за "музиката на сферите". Според нея небесните тела, в своето движение, създават съвършена космическа хармония, която обединява законите на математиката, музиката и Вселената.

Предлагаме лекции на достъпен език от изявени гост-лектори, популяризация на науката, философски дискусии, музика на живо, изложби, поетични рецитали, въпроси към лекторите и разговори с публиката.

Гост-лектори в предишните издания са били: доц. Владимир Божилов – астроном и виден популяризатор на науката; Владимир Николов – палеонтолог и палеоартист; проф. Цочо Бояджиев – философ, историк, основоположник на съвременната бългаска медиевистика, поет, фотограф и преводач; проф. Тодор Полименов – аналитичен философ; Евелина Захариева – физик; Пенчо Маркишки – астроном, опитен физик и оптик в НАО Рожен и катедра "Астрономия" към Софийския университет "Св. Климент Охридски", с ключов принос за поддръжката на научната апаратура и дългогодишен популяризатор; д-р Петър Ефтимов – астробиолог; Емил Тасев – магистър-астроном, популяризатор и професионален музикант.

Кой е създателят на интердисциплинарната поредица "Хармония на световете"?

Снимка: Личен архив

Емил Тасев е магистър астроном. Завършил е "Астрономия и популяризация на астрономията" във Физически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и популяризатор на науката.

Изнася публични лекции в рамките на "Световните дни на астрономията" в Астрономическа обсерватория към Софийския университет "Св. Климент Охридски" в Борисовата градина. Участвал е в практически занимания в Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Също така, той е дългогодишен любител астроном с богат опит и практически познания в астрономията. В Съединените щати, Калифорния, е посещавал обсерваториите Паломар и Маунт Уилсън (където се намира 100-инчовият телескоп "Хукър", с който Едуин Хъбъл прави фундаметалното научно откритие, че Вселената се разширява), както и университета Caltech. Също така в Пасадена, Калифорния, е посещавал Лабораторията за реактивна тяга (JPL) на НАСА. В щата Ню Йорк е посещавал уиниверситета Корнел, а в щата Ню Джързи - университета Принстън (където Айнщайн преподава в последните 30 години от живота си) и "Holmdel Horn" антената, с която физиците Арно Пензиъс и Робърт Уилсън откриват реликтовото микровълново фоново лъчение на Големия взрив. Той е завършил и магистърската програма "История на философията и съвременността" във Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", което му помага да стигне по-близо до така търсените отговори на големите въпроси.

Емил е професионален музикант. Роден в гр. София. Завършва Държавната музикална академия със специалност ударни инструмени през 2001 г. С група Акага записва албума "Когато виждаш." Бил е част от биг бенда на Вили Казасян като перкусионист и като барабанист. Емил е свирил с едни от най-изявените джаз музиканти: Димитър Карамфилов, Шибил Бенев, Росен Захариев, Арнау Гарофе, както и с емблематичната фюжън група "Зона Ц". Участвал е на едни от най-големите джаз фестивали в България, Европа и САЩ като "Банско Джаз Фест", България, "Монтрьо Джаз Фест", Швейцария, "Нишвил Джаз Фест", Сърбия, "North Sea Jazz Fest", Нидерландия и "Drum Fantasy Camp", LA, САЩ. Също така, Емил е бил част от триото на шотландския джаз пианист Стийв Хамилтън (който е партнирал с групите на добре утвърдените на световната сцена имена: Бил Бръфърд, Били Кобам и много други). През септември 2025г. е издаден новият албум на Емил Тасев Квартет - "Тесеракт".

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Хармония на световете Професорско каре Емил Тасев
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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